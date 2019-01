Entzündungen, Hautpilz, schiefer Gang: Was falsches Schuhwerk anrichten kann

Die meisten Menschen laufen täglich mehrere Stunden in schlecht sitzenden Schuhe herum; meistens sind sie zu groß. Der groß angelegte Fußreport 2010 zeigte auf, dass es jedem Fünften in Deutschland so geht. Das Problem: Viele glauben, der Schuh sei zu klein, wenn er eng ist. Das jedoch ist ein Trugschluss, denn in Wahrheit müsste der Schuh nicht größer, sondern breiter sein.

Füße brauchen Sauerstoff und Platz. Werden sie in zu enges Schuhwerk gepresst, leiden in der Regel die Zehen am stärksten. Dass das zu oft der Fall ist, zeigen die mittlerweile weit verbreiteten Fehlstellungen wie Hallux valgus. Allein in Deutschland leiden etwa zehn Millionen Menschen unter dieser Fehlstellung, bei der sich der Großzeh unter die anderen Zehen schiebt (auch als Ballenzeh bekannt). In vielen Fällen schmerzt der Fuß dann bei Belastung. Vor allem das Laufen in engen Schuhen ist dann schmerzhaft, weil die Auswölbung des Knochens an der Schuhseite reibt.

Viele nehmen tägliche Schmerzen aufgrund des Hallux valgus in Kauf, andere sind zwar schmerzfrei, leiden aber unter dem ästhetischen Aspekt. Doch normales Gehen und auch Sport sind möglich, wenn man dabei einiges beachtet. Ein Hallux valgus sollte ernst genommen und frühzeitig vom Arzt beobachtet werden. In vielen Fällen können die Schmerzen mit einfachen Maßnahmen gelindert werden, beispielsweise indem man Einlagen oder spezielle Hallux-Schuhe trägt. Manchmal ist auch eine Operation notwendig, denn durch die Verformung des Fußes kann es zu schmerzenden Entzündungen und einer Verhornung der Haut kommen.

Oftmals wird behauptet, Fußfehlstellungen wie diese seien vor allem ein Frauenproblem. Das stimmt aber nur bedingt. Zwar fördern hohe Schuhe, die von vielen Frauen gern getragen werden, die Verformungen. Doch auch Männer und vor allem Kinder sind betroffen.

Falsches Schuhwerk führt dazu, dass die Füße falsch belastet werden, Schmerzen treten auf. Betroffene verfallen dann oft in einen unnatürlichen Gang. Dieser beeinträchtigt aber die Körperbalance und Sehnen, Gelenke sowie Muskeln werden stärker beansprucht. Die meisten spüren bei längerem Stehen oder Gehen deshalb Muskelkater oder Verspannungen, die im gesamten Körper auftreten können.

Falsche Schuhe führen nämlich nicht immer zu Fußschmerzen, sondern fördern Beschwerden wie Rücken-, Hüft-, Nacken- und Kopfschmerzen. Auch die Durchblutung der Beine kann gestört sein. Falsches Schuhwerk führt im schlimmsten Fall zu einer Reizung der Achillessehnen oder sogar zum Riss derselben. Sehnenbeschwerden, wie man sie im Sehnenzentrum im ZFS in Münster behandelt, treten vor allem bei sportlich aktiven Menschen auf, da diese die Füße häufiger und stärker belasten.

Tragen Kinder falsche Schuhe, kann das unter Umständen fatale Folgen haben, da sie sich noch im Wachstum befinden. Weit verbreitet ist die Apophysitis calcanei, eine Entzündung der Wachstumsfuge am Fersenbein. Bei der Entzündung, die auch als starker Fersenschmerz bekannt ist, handelt es sich um eine Verknöcherungsstörung, die vor allem Kinder und Jugendliche mit Übergewicht oder sportlich aktive Kinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren betrifft, meistens Jungen. Sie leiden in der Regel unter Schmerzen, sobald sie Ferse oder die Wadenmuskulatur belasten. Ursache des Fersenschmerzes ist eine falsche oder übermäßige Belastung beim Gehen. Sie wird durch hohe Aktivität in der Wachstumsphase, Übergewicht sowie ausgetragene oder reibende Schuhe verursacht.

Wird im Fall eines Fersenschmerzes, der meist beidseitig auftritt, keine Schonungsphase eingelegt oder mithilfe von Schuheinlagen interveniert, kann sich der Sehnenansatz am Fersenbein verändern. In der Folge bilden sich Knochenwucherungen, die meist operativ entfernt werden müssen. Um das zu verhindern, sollten Eltern bei ihren Kindern beim Schuhkauf auf die genaue Passform achten, vor allem in Bezug auf die Breite. Für Kinder gibt es mittlerweile sogenannte WMS-Schuhe, die nicht nur verschiedene Längen, sondern auch verschiedene Weiten für kräftige, mittlere und schmale Füße aufweisen. Tatsächlich fehlt es dem deutschen Schuhmarkt bisher an ausreichenden Weiten - die meisten Modelle passen deshalb nicht zu den Füßen der Deutschen.