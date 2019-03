Das sind die besten Hilfsmittel bei Schmerzen

Wahl der Therapie hängt stets von der Ursache der Schmerzen ab

Jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben einmal Schmerzen, sei es, weil er eine Verletzung erlitten hat oder die täglichen Belastungen des Alltags im Skelett des Betroffenen ihre Spuren hinterlassen. Besonders belastend sind chronische Schmerzen, unter denen in Deutschland 10 bis 20 Prozent aller Menschen leiden. Dies entspricht einem Anteil von über 10 Millionen Personen. Am häufigsten gehen chronische Schmerzzustände auf Erkrankungen des Bewegungsapparates zurück, die sich in persistierenden Rückenschmerzen manifestieren. Abgesehen davon, dass die Lebensqualität unter Schmerzzuständen leidet, wirken sich Schmerzen vielfach auch auf die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen aus:

50 Prozent geben an, dass die Schmerzen direkte Auswirkungen auf den Status ihrer Beschäftigung haben

42 Prozent haben das Gefühl, durch die Schmerzen in der Ausübung ihrer Arbeit beeinträchtigt zu werden

Es stellt sich also unweigerlich die Frage, welche Tipps und Tricks am besten gegen Schmerzen helfen. Da jeder Mensch ein Individuum und die Schmerzkausalitäten unterschiedlich gelagert sind, verbieten sich pauschalisierende Lösungssuggestionen.

Von Schmerzmitteln, Physiotherapie, Osteopathen und Elektrostimulation

Handelt es sich nicht um unfall- oder verletzungsbedingte Schmerzen, die umgehend medizinisch oder sogar operativ versorgt werden müssen, kommen zu aller erst bei Schmerzen Schmerzmittel wie Diclofenac oder Ibuprofen zum Einsatz, die zur Gruppe der NSAR zählen. Derartige Medikamente lindern nicht nur die Schmerzen, sondern wirken zudem auch entzündungshemmend. Wer aufgrund der Nebenwirkungen insbesondere auf den Magen- und Darmtrakt ungerne chemische Medikamente einnimmt, für den können auch alternative Präparate wie Cannabidiol bzw. Cannabisöl bei der Bekämpfung von Schmerzen eine Lösung sein, zu denen es inzwischen umfassende Informationsportale im Netz gibt. Abgesehen davon können auch homöopathische Mittel wie Arnica gegen Schmerzen helfen. Dadurch, dass eine Dauerbehandlung mit Schmerzmitteln nicht anwendbar ist, gilt es, den Ursachen auf den Zahn zu fühlen. Liegt beispielsweise bei Rückenschmerzen eine Blockade des ISG zugrunde, können folgende Ansätze helfen.

Muskelaufbau bzw. Physiotherapie

Osteopathie und Krankengymnastik

Verwendung eines TENS-Gerätes

Wärmebehandlungen zur Lockerung der Muskulatur

Auch wenn das Einrenken und Wärme alleine nicht helfen, sollten unter Rückenschmerzen leidende Personen so schnell wie möglich aus der Schonhaltung heraus und wieder aktiv werden, denn Bewegung ist eine der wirksamsten Therapieformen bei Rückenschmerzen.

Anteil der Psyche bei Entstehung und Aufrechterhaltung von Schmerzen

Nicht nur bei der Entstehung, sondern vor allem auch bei der Aufrechterhaltung chronischer Schmerzzustände spielt der Kopf eine entscheidende Rolle. Foto: pixabay.com / HolgersFotografie

Auch wenn die Schmerzen einmal abgeklungen sind, sollte die dauerhafte Stabilisierung des Bewegungsapparates durch muskelaufbauende Maßnahmen priorisiert werden, um präventive Effekte zu erzielen. Doch was, wenn die Schmerzen einfach nicht verschwinden wollen? Schmerzen können auch durch psychische Umstände entstehen oder aufrechterhalten werden. Gerade zur Winterzeit sind beispielsweise Depressionen aufgrund des geringeren Anteils an Tageslicht entstehungsbegünstigt und diese wiederum können sogar im ganzen Körper Schmerzen auslösen. Auch andere belastende, seelische Umstände können sich jederzeit in körperlichen Symptomen äußern, um auf sich aufmerksam zu machen. Die mögliche Zuordnung ist dabei, wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, durchaus komplex:

Schmerzen Mögliche Ursachen Schmerzen im unteren Rücken Zukunftssorgen, Sorgen um das Geld Nackenschmerzen Zu viel Verantwortung, Zu große Last Übelkeit und Durchfall Angst, Zu hohe eigene Ansprüche

Schmerzen sollten auch deshalb möglichst schnell beseitigt werden, weil dadurch der Entstehung eines Schmerzgedächtnisses vorgebeugt werden kann. Ist dieses einmal ausgeprägt, können sogar Schmerzen wahrgenommen werden, obwohl die originäre Ursache längst beseitigt ist. Die Neukonditionierung der neuronalen Strukturen ist dann ein zeitaufwendiger und langwieriger Prozess.