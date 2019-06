Die Gefahr von anabolen Steroiden

Was sind Steroide?

Anabole Steroide sind künstliche, chemische Wirkstoffe, die dem männlichen Sexualhormon Testosteron ähnlich sind. Entwickelt wurden sie während des zweiten Weltkriegs, um unterernährte und entkräftete Kriegsgefangene wieder zu Kräften kommen zu lassen. Steroide haben eine eiweißaufbauende Wirkung und werden bei diversen Krankheiten, Blutarmut und Muskelschwund eingesetzt.

In der Medizin werden sie bei Insuffizienz der Hoden, bei körperlicher Schwäche von älteren Menschen und bei Wachstumsstörungen verwendet. Sie werden auch sehr viel im Sport als unerlaubtes Doping benutzt, um die Leistung von gesunden Athleten zu steigern. Verbreitete anabole Steroide sind Testosteron, Nandrolon, Stanozolol, Metandienon und Deca Durabolin.

Der Einsatz von anabolen Steroiden im Sport

Es gibt fast keine Sportart, in der sie nicht verwendet werden. Aber am meisten verbreitet sind sie im Kraftsport und im Bodybuilding. Während sie in den meisten Sportarten erst auf Hochleistungsebene eingesetzt werden, kommen sie im Bodybuilding schon auf dem Niveau des Breitensports zum Einsatz. Es gibt kaum ein Fitnessstudio, in dem kein Athlet trainiert, der Anabolika einnimmt.

Allgemeine gefährliche Nebenwirkungen

Da Bodybuilder Anabolika oft in sehr hohen Dosen über lange Zeiträume nehmen, können bei ihnen gefährliche Nebenwirkungen auftreten. Steroide beeinflussen die Aktivität und die Entwicklung der Talgdrüsen der Haut. Das kann unter anderem zu starker Akne führen. Die vermehrte Einlagerung von Wasser im Gewebe führt zur Zunahme von Körpergewicht.

Auch das Herz-Kreislauf-System kann durch den Missbrauch von Anabolika stark geschädigt werden. Das kann bis zu tödlichen Herzinfarkten führen. Von diversen Fällen im Amateur- und Profibodybuilding wurde in der Fachpresse schon mehrfach berichtet. Die Thrombosegefahr wird dabei ebenfalls erhöht. Durch die Einnahme von Anabolika über längere Zeit kann außerdem die Leber irreversibel geschädigt werden.

Wenn Anabolika bereits in jungem Alter missbräuchlich eingesetzt werden, kann die Folge ein vorzeitiger Abschluss des Längenwachstums sein.

Spezielle Nebenwirkungen bei Frauen und Männern

Der Missbrauch von anabolen Steroiden bei Frauen hat eine Vermännlichung zur Folge. Die Stimme wird tiefer, die Körperbehaarung kann stärker werden und es tritt vermehrtBartwuchs im Gesicht auf. Zu häufigen Nebenwirkungen gehört außerdem eine starke Vergrößerung der Klitoris. Diese Veränderungen können auch durch das Absetzen der Steroide nicht mehr rückgängig gemacht werden. Zudem wird der Menstruationszyklus der Frau gestört.

Bei Männern, die über längere Zeit Anabolika anwenden, kann es zu einem abnormalen Wachstum der Brust kommen. In der Medizin spricht man dann von Gynäkomastie, in Bodybuilderkreisen wird das "Bitchtits" genannt.

Psychische Folgen von anabolen Steroiden

Die psychischen Folgen von Steroidmissbrauch sind gesteigerte Nervosität, Gereiztheit und Aggression. Auch das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit werden negativ beeinflusst. Besonders die Aggression ist dabei nicht zu unterschätzen. Diese äußert sich oftmals in ungerechtfertigten und oftmals unkontrollierbaren Wutausbrüchen, die man in der Szene auch „Roid Rages“ nennt. Neben dem massiven Einfluss auf den Alltag werden nicht zuletzt so die Beziehungen zu anderen Menschen auf die Probe gestellt.

Schwarzmarktpräparate

Der größte Teil der Anabolika wird illegal auf dem Schwarzmarkt bezogen. Letztendlich wird dieser Markt durch die Nachfrage aus den zahlreichen Sportstudios bestimmt. Das birgt jedoch zusätzliche Gefahren, denn der größte Teil der Produkte ist aus Osteuropa und beinhaltet oft falsche Dosierungen und weitere gefährliche Wirkstoffe.

Hinzu kommt bei der bei Verwendung von Injektionspräparaten die Gefahr von nicht sterilen Spritzen, die eine Übertragung von Hepatitis oder Aids zur Folge haben können. Zudem werden die auf dem Schwarzmarkt gekauften Produkte in der Regel überdosiert, da der Anwender ja nicht unter ärztlicher Aufsicht steht.

Anabolika nun kaufen oder nicht?

Die Gefahr der Nebenwirkungen und die Spätfolgen von Anabolika werden in den meisten Fällen stark unterschätzt. Aus dem Drang heraus, Muskeln aufzubauen und sportliche Höchstleistungen zu erzielen, greifen junge Athleten oder Athletinnen wegen fehlender Aufklärung zu illegalen Steroiden. Sie denken nicht an Spätfolgen wie beispielsweise die erhöhte Gefahr von Herzinfarkten, die in zehn, zwanzig oder sogar erst in dreißig Jahren auftreten können.