Körperhaltung von Kindern: Optimaler Schreibtisch und Stuhl

Folgen einer schlechten Körperhaltung

Eine schlechte Körperhaltung führt dazu, dass es ein Leben lang zu ernsthaften Beschwerden kommen kann, die die Lebensqualität deutlich einschränken. Die häufigste Folge einer falschen Körperhaltung sind Schmerzen im unteren Rückenbereich, die durch langes Stehen oder Sitzen hervorgerufen werden. Aber auch das falsche Heben von schweren Gegenständen kann dazu führen, dass sich im Laufe der Jahre die Schmerzen im Rücken ausbreiten.

Kurz gesagt, meist ist es eine schlechte Körperhaltung, die Nacken- und Rückenbeschwerden auslösen. Durch eine Schonhaltung, die dort Körper automatisch einnimmt, wird nicht nur die Wirbelsäule stark belastet, sondern auch Muskeln sowie die Muskulatur, die sich verkrampft. Wenn nicht nur Physiotherapie oder einem Ausgleichssport dagegen gesteuert wird, führt es im Laufe des Lebens dazu, dass die Wirbelsäule aus dem Gleichgewicht gerät und die Muskelmasse abnimmt.

Die richtigen Schreibtischstühle für Kinder

Sobald die Schulzeit beginnt, ist es von großer Wichtigkeit, dass die Kinder einen vernünftigen Schreibtisch sowie einen passenden Schreibtischstuhl erhalten, damit sie in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können. Der Schreibtischstuhl hat dabei einen sehr hohen Stellenwert, denn die falsche Größe kann schnell zu einer falschen Körperhaltung führen.

Gerade im Bereich der Schreibtischstühle gibt es eine umfangreiche Auswahl, so dass das Modell perfekt auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt werden kann. Einen Kinderschreibtischstuhl Test mit Ergebnissen von Ökotest, Stiftung Warentest und anderen Testmagazinen findet man hier . Testberichte können dabei helfen das passende Modell zu finden.

Drehstuhl: Ein Drehstuhl gehört ohne Frage zu den beliebtesten Modellen. Er verfügt über eine Rückenlehne, in manchen Fällen über praktische Armlehnen sowie ein Gestell, welches mit fünf Rollen ausgestattet ist.

Die Sitzhöhe lässt sich meist komfortabel verstellen, um sie optimal auf die jeweilige Körpergröße einzustellen.

Je nach Modell ist auch die Rückenlehne neigbar, damit die Sitzposition noch exakter wird. Dank der Sicherheitsrollen ist der Drehstuhl nur dann im Raum beweglich, wenn er durch das Gewicht des Kindes belastet wird.

Drehstuhl ohne Lehne: Der Drehstuhl ohne Lehne ist sicherlich eine tolle Sitzgelegenheit im Kinderzimmer, allerdings eignet er sich nicht für stundenlanges Sitzen. Das liegt häufig daran, dass die Sitzfläche beweglich und die Stuhlfederung deutlich ausgeprägter ist, was dazu führt, dass die Rückenmuskulatur dauerhaft in Bewegung ist.

Freischwinger: Bei einem Freischwinger handelt es sich um einen Schreibtischstuhl, der keine hinteren Beine hat und dessen Sitzfläche hinten nachgibt. Das Gestell ist in etwa mit einer Schlittenform zu vergleichen, da die Rohrkonstruktion so ähnlich gebogen ist.

Die meisten Modelle verfügen über keine individuellen Einstellmöglichkeiten, so dass sich die Sitzhöhe oder die Neigung der Rückenlehne nicht an den Sitzenden anpassen lässt. Für Kinder ist er darum eher weniger geeignet, da keine Anpassungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Häufiger Positionswechsel beim Sitzen ist wichtig

Damit der Rücken zwischendurch immer wieder mal entlastet wird, sollte die Position beim Sitzen häufig gewechselt werden. Oftmals reicht es schon aus, wenn zwischen den Hausaufgaben einfach mal kurz ein wenig Pause gemacht wird, um sich die Beine zu vertreten.

Wie der Positionswechsel letztendlich aussieht, kann jedes Kind für sich selber entscheiden. Wichtig ist nur, dass eine vielseitige Bewegung und der regelmäßige Positionswechsel nicht vergessen wird. Dadurch lockert sich die Muskulatur und die Haltung kann sich wieder optimieren.

Kinderschreibtische mit neigbarer Platte

Neben den Schreibtischstuhl sollte auch darauf geachtet werden, dass der Schreibtisch sämtlichen Anforderungen entspricht. Dazu gehört nicht nur eine individuelle Höhenverstellung, Haken für die Aufnahme vom Schulrucksack oder eine Ablageunterfläche unterhalb der Tischplatte, sondern auch eine neigbare Platte. Sieht man sich einen Kinderschreibtisch Test an wird klar, dass Testorganisationen in erster Linie auf Materialwahl und Ergonomie achten.

Eine neigbare Platte verhindert, dass die Kinder einen runden Rücken machen und demzufolge über Genick- und Rückenschmerzen klagen. Der Neigungswinkel lässt sich flexibel der Sitzposition anpassen und macht es somit möglich, dass ein angenehmer Sitzkomfort gegeben ist. Die Höhe des Schreibtisches sollte übrigens alle 6 Monate überprüft werden, wie man hier erfährt.

Ausreichend Bewegung und Sport

Ein vernünftiger Schreibtischstuhl in Verbindung mit einem Schreibtisch mit einer neigbaren Tischplatte sind wesentliche Dinge, um Haltungsschäden zu vermeiden. In diesem Beitrag wird geschrieben, dass es auch mit den besten Möbeln ohne ausreichende Bewegung unweigerlich zu unschönen Rücken- und Nackenschmerzen kommt, da gerade in der heutigen Zeit der Alltag von Handys, Computer und Tablets bestimmt wird.

Meist reichen schon 60 Minuten am Tag vollkommen aus, um spätere Haltungsschäden effektiv zu verhindern. In Verbindung mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung wird aus dem Kind ein aktiver Erwachsener, der das Leben bewusst und schmerzfrei genießen kann.