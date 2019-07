Fit oder Faul – Machst du das Meiste aus deiner Freizeit?

Hast du schon mal selbst zu dir gesagt: “Das ist der 1. Tag meines neuen Lebens- Ab heute werde ich gesünder und besser leben.”, nur um dann zu sehen wie aus Heute Morgen wird und aus Morgen wird nächste Woche? Einige von uns wissen sehr gut wie schwierig es sein kann, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit dem üblichen Alltag aus Arbeit, sozialen Kontakten, Einkaufen, Haushalt, Schlaf und Erholung, sind die Stunden schnell weg. Was genau hält uns also davon ab den gesunden Lebensstil zu führen, den wir uns selbst versprochen haben?

Im Folgenden werden die Hauptgründe für die mangelnde Teilnahme an Sport- und Trainingsaktivitäten beschrieben.

Foto: MyProtein

Die Meisten von uns führen die mangelnde körperliche Aktivität auf zu wenig Zeit zurück. Stellen wir uns vor, wir verbringen an einem 24-Stunden-Tag 9,5 Stunden bei der Arbeit und beim Pendeln. Damit verbleiben 14,5 Stunden des Tages. Schauen wir uns an, wie der Faktor Schlaf diese Zeit beeinflusst.

Dieser Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt:

Wie viel Schlaf ist gesund?

Der Schlaf ist einer der am meisten unterbewerteten Faktoren eines gesunden Lebensstils und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts, der Verringerung von Stress und der Verbesserung der kognitiven Funktionen. Dies sind nur einige der Vorteile angemessener Schlafzeiten. Wie gesund ist Ihre aktuelle Körperuhr? Im Folgenden seht ihr einen Vergleich, der Schlafenszeiten der deutschen Bevölkerung und der Umfrageteilnehmer von Myprotein.

Foto: MyProtein

52% der in Deutschland lebenden Befragten gaben an, weniger als 6 Stunden pro Nacht zu schlafen, verglichen mit 70% unserer Myprotein-Fitness-Enthusiasten, die mindestens 7 Stunden pro Nacht schlafen. Trotz der längeren Schlafstunden schaffen es unsere Fitness-Enthusiasten immer noch, jeden Tag durchschnittlich 90 Minuten für ihr Fitnessprogramm zu verwenden. Eine Stunde dieser Zeit ist dem Fitnessstudio oder dem Training gewidmet.

Was machen wir Deutschen also mit der restlichen Zeit, wenn wir im Verhältnis deutlich weniger schlafen?

Freizeit ist Bildschirmzeit

Laut einer Studie der Stiftung für Zukunftsfragen aus dem Jahr 2018 wird Fitness nicht mehr als wöchentlich, sondern als monatliche Aktivität betrachtet. Beliebte wöchentliche Aktivitäten konzentrieren sich jetzt auf unsere Bildschirme. Über 50% von uns beschäftigen sich wöchentlich mit Social Media, E-Mails und dem Internet.

Foto: MyProtein

Foto: MyProtein

Von über 2000 befragten Teilnehmern gingen nur 21% entweder joggen oder spazieren, 17% besuchten das Fitnessstudio und 16% nahmen jeden Monat an Wellness-Angeboten teil. Tatsächlich arbeiten wir eher im Garten als an unserer eigenen Gesundheit und Fitness.

Bei unserer Myprotein-Umfragegruppe können wir jedoch feststellen, dass Fitness-Aktivitäten naturgemäß häufiger durchgeführt werden. Unsere Befragte verbringen jeden Tag durchschnittlich 90 Minuten mit ihrem Gesundheits- und Fitnessprogramm. Unsere aktivste Gruppe ist die unter 18-Jährige, die sich 92 Minuten täglich mit einem aktiven und gesunden Lebensstil beschäftigen. Dies umfasst Training, Aufwärmen, Abkühlen, Zubereitung von Speisen usw. Wie genau sieht das aus?

Foto: MyProtein

Unsere Daten zeigen, dass je jünger die Leute sind, desto mehr Zeit verbringen sie im Fitnessstudio oder trainieren. Obwohl unsere über 60-Jährigen mehr Zeit für ihre Fitness aufwenden, wird ein größerer Teil dieser Zeit für Aufgaben wie Aufwärmen im Fitnessstudio und die Zubereitung gesunder Mahlzeiten aufgewendet.

Die aktivsten Teilnehmer waren die unter 25-Jährigen, die täglich 36 Minuten für die Vorbereitung aufwenden und täglich fast eine Stunde im Fitnessstudio trainieren. Das sind 345 Stunden pro Jahr oder 21.735 Stunden im gesamten Leben. Schauen wir uns die Fitnessgewohnheiten der Nation genauer an.

Fitnessstudio – lohnt es sich?

Obwohl alle Umfrageteilnehmer bereits einige Zeit in die Welt der Gesundheit und Fitness investiert haben, haben 12% von ihnen keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Natürlich können wir fit und aktiv bleiben, ohne ins Fitnessstudio zu gehen!

Viele von uns, fahren mit dem Fahrrad oder zur Arbeit, laufen oder gehen Sportarten und Aktivitäten wie Fußball, Tennis, Tanzen und Wandern nach. Wenn dein Budget eher knapp ist, ist Spazierengehen eine großartige Möglichkeit. Die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio muss allerdings nicht teuer sein.

Von unseren Befragten, die eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio haben, beträgt die durchschnittliche Anzahl der Tage, die sie jedes Jahr dort verbringen, 267 Tage. Das sind 22 Tage pro Monat. Die durchschnittlichen Mitgliedskosten betragen 20 € pro Monat. Das bedeutet, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kostet dich also weniger als 1 € pro Tag. Das klingt doch nach einem fairen Deal!

Es gibt keinen großen Unterschied in Bezug auf die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio zwischen Männern und Frauen. Die Anzahl liegt bei den unter 25-jährigen allerdings um 14% höher als bei den 50-jährigen. Trotzdem besuchen 72% unserer über 50-Jährigen noch 6-7 Stunden pro Woche das Fitnessstudio.

Was machen wir, wenn wir im Fitnessstudio sind?

Nach den Ergebnissen unserer Umfrageteilnehmer unterscheiden wir uns hier am meisten. Zu den beliebtesten Fitnessgeräten zählen die Hanteln (71%), Gewichte (62%) und Maschinen (52%). Hier sind die Top 10.

Foto: MyProtein

Foto: MyProtein

Wie du siehst, gibt es in den Top 5 Trainingsgeräten unserer männlichen und weiblichen Befragten kaum Unterschiede. Interessant ist jedoch, dass sich die Männer hauptsächlich auf Maschinen und Kraftübungen konzentrieren, während Frauen auch Cardiogeräte mit in ihr Training einbeziehen.

Dies steht auch im Zusammenhang mit dem höheren Proteinkonsum von Männern. Protein ist ein wichtiger Makronährstoff, der im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung benötigt wird und bei Fitnessbegeisterten sehr beliebt ist. Der nationale Durchschnitt des Proteinkonsums pro Tag betrug 101g, jedoch mit einem Unterschied von 43g zwischen Männern und Frauen. Unsere männlichen Befragten gaben an, dass sie ungefähr 117g pro Tag und Frauen 74g einnehmen. Um dies in die richtige Perspektive zu bringen, 117g Eiweiß entsprechen 403g Hähnchenbrust! Glücklicherweise müssen unsere Kunden nicht 3 bis 4 Hühnerbrüste essen, um ihre tägliche Zielproteinmenge zu erreichen, da sie sich auf unser breites Spektrum an Protein-Shakes verlassen können.

Proteinkonsum, die Nutzung von Kursen, Geräten und Saunalandschaften sind nicht die einzigen Aktivitäten, die wir im Fitnessstudio machen. 27% der Fitness-Enthusiasten gaben an, etwa zweimal alle fünf Tage Fitness- oder Trainingsinhalte online zu stellen. Von denjenigen, die während des Trainings Inhalte bereitstellen, machten unsere unter 25-Jährigen 56% der Gruppe aus, während unsere über 50-Jährigen nur 2% entsprachen. Alles in allem verbreiten unsere Fitness-Enthusiasten 870 Mal pro Woche trainingsbezogene Inhalte.

Wenn wir dies mit Facebook vergleichen, laden dort 2,27 Milliarden aktive Nutzer täglich 300 Millionen Fotos hoch. Wenn wir 2,27 Milliarden Fitnessbegeisterten täglich Fotos online hochladen würden, würden diese Trainingsfotos fast 29% der Foto-Uploads auf Facebook ausmachen.

Obwohl Fitness-Posts von unseren Kunden hochgeladen werden, machen sie nur einen kleinen Teil der Trainingsaktivitäten aus. Wie sieht also der durchschnittliche Tag eines Fitness-Enthusiasten aus und was sind unsere Tipps für dich?

Ein Tag im Leben von…

Foto: MyProtein

Wie du siehst haben wir auch nach der Arbeit, dem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause, nach dem Training und des Mealprep, immer noch 6 Stunden Zeit für uns selbst. Das ist ¼ des gesamten Tages.

Basierend auf unseren Umfrageergebnissen, sind hier unsere Top-Tipps, um mit denjenigen Schritt zu halten, die bereits einen aktiven Lebensstil leben:

Achte auf für deine Altersgruppe ausreichend Schlaf (in der Regel 7-8 Stunden) um folgendes zu erreichen: Reduzierung und Vermeidung von Stress Dich fit zu fühlen und bereit für den Tag und das Training Um deine physische Leistungsfähigkeit zu fördern Um ein gesundes Gewicht zu halten

Nimm dir jeden Tag 30-45 Minuten Zeit für: Mealprep Aufwärmen und Cool-Down

Nimm dir jeden Tag 1 Stunde Zeit für dein Training oder andere sportliche Aktivitäten. Das verbessert deine allgemeine Gesundheit und dein Fitnesslevel und hilft dir dabei Kontrolle über dein Gewicht zu erlangen.

Bereichere dein Training mit Myprotein Werde Teil einer 6 Millionen starken Community Profitiere von Qualitativ hochwertigen Produkten Tollen Angeboten Unseren Empfehlungen und Tipps 5 einzigartigen Produktlinien für jeden Bedarf



Fazit

Wir bei Myprotein wünschen dir viel Glück all deine Gesundheits- und Fitnessziele zu erreichen und hoffen, dass wir dich dabei unterstützen können deinen Ehrgeiz aufrechtzuerhalten. Weitere Tipps, Tricks und Ratschläge findest du auf unserem Blog .