Fit in der Freizeit - warum Gesundheit kein Zeitverlust ist

Zeitmanagement für die Freizeit - zwischen Schlaf, Training und gesunder

Ernährung

Um fitter und gesünder zu leben, braucht es gar keine komplette Umstellung des Lebens. Im

Gegenteil, je radikaler die Umstellung, desto eher wird sie gebrochen.

Dabei beginnen Gesundheit und Fitness mit besserem Zeitmanagement. Rechnen wir etwa

9,5 Stunden für Arbeit und Pendeln ein, so verbleiben noch 14,5 Stunden. Gesunder Schlaf

bedeutet für Erwachsene 7-7,5 Stunden. Es verbleibt also immer noch genug Freizeit für

Fitnessstudio, Joggen, Yoga, Klettern oder Fußball mit Kollegen.

In der Realität aber verbringen wir einen großen Teil der freien Zeit vor dem Bildschirm. Die

Internetnutzung pro Tag liegt in Deutschland etwa bei 196 Minuten (Statista 2018), die

Tendenz steigt seit Jahren und umfasst natürlich auch Videostreaming.

Um wirklich gesund zu leben und körperlich fit zu bleiben, braucht es aber lediglich rund 90

Minuten am Tag. Und das ist nicht die reine Trainingszeit, sondern umfasst auch

Aufwärmen, Dehnen und die Zubereitung gesunder Speisen. Im Vergleich zur Zeit auf Social

Media, YouTube und Co. findet das also locker im Alltag Platz.

Zeit optimieren und Eustress schaffen

Selbst mit kürzeren Einheiten können Fitnessziele problemlos erreicht werden. Moderne

Fitnessbewegungen wie CrossFit oder Freeletics arbeiten genau mit diesem System. Sie

wollen in weniger Zeit bessere Ergebnisse erzielen. Auch eine Mitgliedschaft im

Fitnessstudio hilft natürlich, wenn sie denn effizient genutzt wird.

Was Trainierende erreichen sollten, ist das Schaffen von Eustress. Hinter diesem Begriff der

Psychologie verbirgt sich positiver Stress, also jenes Empfinden, das ein Marathonläufer vor

dem Wettkampftag hat. Er weiß, dass er trainieren muss, aber der Druck ist positiv und

getrieben von Vorfreude und der Lust am Abrufen der eigenen Leistung.

Das fordert ein wenig Überwindung und natürlich ein wenig Zeit, denn es vergehen oft einige

Wochen bis das anfangs müßige Training zur Gewohnheit und schließlich zur Notwendigkeit

geworden ist.

Ernährung ist der Schlüssel zum Erfolg

Allerdings ist das Workout nur ein Teil des gesünderen Lebenswandels, denn viel

entscheidender ist die richtige Ernährung. Dazu gehört natürlich eine abwechslungsreiche

Ernährung mit viel Obst und Gemüse, Ballaststoffen und langkettigen Kohlenhydraten.

Entscheidend ist aber die Eiweißzufuhr, denn Proteine brauchen die Muskeln zum Wachsen.

Mit bewusster Ernährung und ergänzenden Protein-Shakes ist allerdings auch das kein

Problem. Laut Myprotein , nehmen seine männlichen Befragten täglich 117g Protein an und

Frauen 74g. Das ist alleine durch gesunde Ernährung kaum zu erreichen und vor allem mit

einem abwechslungsreichen Speiseplan kaum vereinbar.

Fitness darf Spaß machen

Schlankere Hüften, ein flacherer Bauch, muskulösere Arme, diese Ziele erfordern es nicht,

acht Stunden jeden Tag im Fitnessstudio zu verbringen. Training und gesunde Ernährung

lassen sich bestens in den Alltag integrieren, wichtiger als die Quantität der Trainingszeit ist

die Qualität. Jeder Athlet in spe sollte sich bewusst sein, dass ein wacherer Körper und ein

ausgeglichener Geist nicht in Minuten aufzuwiegen sind. Und so werden Training und

Ernährung bald zum Selbstläufer und schließlich zur Voraussetzung eines entspannten

Tages.