Untersuchungen im Alter, was sollte untersucht/gecheckt werden?

Untersuchungen im Alter - was sollte gecheckt werden?

Ab dem mittleren Lebensalter nehmen Erkrankungen bei Männern und bei Frauen zu. Vor allem Krebs und Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System steigen in der Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren stark an. Mit einer guten Vorsorge können die Folgen einer schweren Erkrankung abgemildert werden. Dies gilt vor allem für Krebserkrankungen. Wird die Erkrankung im Frühstadium erkannt, haben die meisten Krebsarten eine Heilungschance bis zu 100 Prozent. Viele Vorsorgeuntersuchungen werden ab einem bestimmten Lebensalter von den Krankenkassen bezahlt. Der Hausarzt weist auf die Möglichkeit des Check-ups hin. Bei einigen Untersuchungen bekommen die Patienten Post von der Krankenkasse mit dem Hinweis, die Vorsorge wahrzunehmen. Empfehlenswert ist es, wenn sowohl Männer als auch Frauen an allen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur Vermeidung von ernsthaften Erkrankungen.