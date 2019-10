Psoriasis-Patientin Katharina Zundel: „Die Haut ist der Spiegel meiner Seele“

Schuppenflechte durch Stress

Schuppenflechte tritt häufig bei außergewöhnlichen Belastungen und in Stresssituationen auf. So kam es auch bei Katharina zu einer Wechselwirkung zwischen Psyche und Haut : Mit 15 Jahren zog sie in ein Heim. Als sie versuchte, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, reagierte ihre Haut auf die ungewohnten Umstände: „Plötzlich sah ich überall aus wie ein Streuselkuchen“, erzählt sie von ihren ersten Eindrücken. „Meine Haut schuppte sich, war feuerrot und juckte wie wild.“

Die junge Bochumerin ging zu einem Hautarzt. Der erkannte die silbrig-weißen Schuppen als Psoriasis, verschrieb Salben, um die Haut feucht zu halten, und eine kortisonhaltige Creme gegen Juckreiz und Entzündungen.

Psoriasis verläuft in Schüben

Die Medikamente halfen zunächst. Doch neue Stresssituationen brachten immer wieder neue Ausprägungen der Schuppenflechte zum Vorschein. Katharinas Haut war über Jahre immer wieder schuppig, die schmerzenden und juckenden Stellen betrafen mal kleinere, mal größere Hautareale.

Die junge Frau schämte sich für ihre Haut und schützte sich mit langer Kleidung vor fremden Blicken. Statt mit Medikamenten probierte sie mit Solariumbesuchen , Vaseline und Diäten gegen ihre entzündete Haut vorzugehen.

Mit Mitte 20 wurde Katharina Mutter der kleinen Sophia. Ein halbes Jahr nach der Geburt wurde die Schuppenflechte so heftig wie nie zuvor: 98 Prozent ihrer Haut waren mit Schuppen übersät, die sich bei jeder Bewegung lösten. Die trockene und spröde Haut platzte an vielen Stellen auf und blutete, jede noch so kleine Berührung schmerzte. Ihr Lebensgefährte Marcel konnte Katharina überzeugen, wieder einen Dermatologen aufzusuchen.

Foto: Klaus Becker

Erfolgversprechende Therapie mit Biologika

Heute ist die 26-Jährige bei Dr. Rademacher in der Hautklinik der Uni Bochum in Behandlung. Nachdem herkömmliche Wirkstoffe nicht zufriedenstellend anschlugen, bekommt sie mittlerweile eine Therapie mit Biologika . Schon die ersten Behandlungen zeigten Verbesserungen. Dr. Rademacher ist zuversichtlich, dass die Beschwerden bald ganz verschwinden: „Die Biologika sind in der Lage, die verantwortlichen Botenstoffe zu hemmen und so auch die Entzündung zu reduzieren.“

Darüber hinaus hat Katharina gelernt, mit ihrer Schuppenflechte umzugehen. Sie arbeitet in einer Bäckerei und sagt sich: „Die Kunden sehen meine kaputten Hände, aber ich schäme mich deswegen nicht mehr.“ Sie akzeptiert ihre Krankheit und weiß: „Die Haut ist der Spiegel meiner Seele.“