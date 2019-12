Die Vor und Nachteile vom Zähne bleichen

Zähne aufhellen - welche Möglichkeiten gibt es?

Je nach Ausprägung der Verfärbung stehen Betroffenen mehrere Optionen zur Auswahl. Bei weniger starken Verfärbungen oder wenn der Geldbeutel eine professionelle Behandlung beim Zahnarzt nicht zulässt, bieten sich diverse Produkte als Alternative an . Bevor man sich einer solchen Prozedur unterzieht, müssen die Zähne auf ihren Zustand untersucht werden. Bei Karies können die Inhaltsstoffe der Produkte die Zähne weiter angreifen und eine Infektion oder Entzündung hervorrufen. Außerdem müssen die Zähne professionell gereinigt werden, damit die Wirkstoffe überhaupt am Zahn ansetzen können. Wer zu hohe Erwartungen an die Produkte aus der Drogerie hat, wird vom Resultat womöglich enttäuscht sein. Oft ist die Dosierung der Wirkstoffe zu gering, um eine starke Aufhellung zu erzielen. Auch können ohne ärztliche Unterstützung größere Schäden auftreten. Wer seine Zähne aufhellen möchte, kann dabei auf spezielle Gele oder Pulver zurückgreifen, die lediglich auf die Zähne gerieben und kurz darauf ausgespült werden müssen. Hausmittel erzielen meist keinen großen Effekt. Die Wirkung von spezieller Zahnpasta ist ebenfalls nur oberflächlicher Natur, da sie lediglich verfärbende Beläge entfernt, den Zahn an sich aber nicht aufhellt.

Zähne aufhellen beim Zahnarzt

Ein Zahnarzt kann auf moderne Instrumente zurückgreifen, um den Zahn schonende aufzuhellen. Die stärke der Aufhellung richtet sich nach Grad der Verfärbung. Ziel ist eine natürliche Optik. Vor der Aufhellung untersucht der Zahnarzt das Zahnfleisch und den Zustand der Zähne. Bei starken Verfärbungen kommt das sogenannte Power Bleaching zum Einsatz. Hier kommen hohe Konzentrationen an Wirkstoff zum Einsatz. Das Zahnfleisch ist während der Behandlung durch spezielles Gel geschützt. Anschließend werden die Zähne mit speziellem UV-Licht bestrahlt, die im Zahn chemische Reaktionen auslösen und Farbstoffe zerstören. Erfolge sind meist sofort sichtbar. Eine Behandlung beim Zahnarzt kostet in der Regel wenige hundert Euro.

Nachteile und Risiken einer Zahnaufhellung

Zum einen ist eine Zahnaufhellung meist mit höheren Kosten verbunden. Eine Zahnaufhellung zuhause mit Produkten aus der Drogerie ist zwar günstiger, doch fallen die Resultate dementsprechend dürftig aus. Auch bringt eine Zahnaufhellung wenig, wenn der Lebensstil nicht angepasst wird. Tabak, Tee und Kaffee können innerhalb kurzer Zeit wieder auf den Zahn abfärben und die Resultate zunichte machen. An sich ist eine Zähne bleichen nur mit wenigen Risiken behaftet. In manchen Fällen, etwa bei einer zu hohen Konzentration des Wirkstoffs, können die Zähne nach der Behandlung empfindlicher sein. Zudem können die Schleimhäute von den aggressiven chemischen Mitteln angegriffen werden. In manchen Fällen resultiert eine Zahnfleischentzündung aus der Zahnaufhellung. Die Zahnaufhellung mit UV-Licht steht im Verdacht, das Mark der Zähne zu verletzen und die Zähne nachhaltig zu schädigen. Laut einer neuen Studie verliert der Zahnschmelz durch eine Behandlung an Härte, wodurch den Zähnen die Fähigkeit geraubt wird, sich nach Schäden selbst zu regenerieren.