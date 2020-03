Zahnzusatzversicherungen: Darauf sollten Sie achten!

Durch die gestiegene Nachfrage für Zusatzversicherungen bieten mittlerweile eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen eine Zahnzusatzversicherung an. Da die gesetzlichen Krankenkassen den Eigenanteil für Patienten zunehmend erhöhen und kaum noch etwas für den Zahnersatz leisten, ist es heutzutage zwingend notwendig durch eine Zusatzversicherung verschiedene Kosten zu drosseln.

Besonders hochwertiger Zahnersatz, welcher oftmals von Zahnärzten empfohlen wird, steigt durch immer höhere Eigenanteile der gesetzlich Versicherten schnell auf mehrere Hundert Euro. Nicht selten liegt der Eigenanteil bei 90 % des gesamten Rechnungsbetrag, wenn Verbraucher den Weg zum Zahnarzt beschreiten. Kronen und Implantate können damit zu einem sehr kostspieligen Zahnersatz werden. Auch Maßnahmen, die zur Unterstützung des Knochenaufbau notwendig sind, können Kosten durch einen zu leistenden Eigenanteil von bis zu 2.500 Euro verursachen. Die meisten Versicherungsunternehmen haben längst erkannt, dass Normalverbraucher sehr unzufrieden mit den immer weiter steigendem Eigenanteil für eine Zahnbehandlung sind. So bieten mittlerweile eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen eine private Zahnzusatzversicherung an. Die Werbung im Fernsehen, Prospekten und im Internet von Versicherern versprechen Verbrauchern die Erstattung von Rechnungen bei Zahnbehandlungen und Zahnersatz. Doch wird nur selten auf die Höhe der Zuzahlung von Verbrauchern hingewiesen, so dass viele Patienten trotz Zahnzusatzversicherung immer noch mit einem horrenden Rechnungsbetrag konfrontiert werden. Wer die falsche Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hat, zahlt immer noch zu viel Geld für die Zahnbehandlung.

Zahnzusatzversicherungen – Wer am Markt bestehen will muss sich digitalisieren

Nicht nur der Preis und die Leistung einer Zusatzversicherung entscheidet darüber, ob eine Zahnzusatzversicherung für Verbraucher sinnvoll ist. Denn auch der zeitlich Aufwand die Kosten von der Versicherung zurückzubekommen sollte berücksichtigt werden, um sich für eine geeignete Zusatzversicherung zu entscheiden. Dabei spielen vor allem günstige Leistungen eine große Rolle, die bei einer Zahnbehandlung in Anspruch genommen werden. Der zeitliche und bürokratische Aufwand die Kosten für eine professionelle Zahnreinigung oder die Behandlung von Karies mit einer Füllung von der Versicherung zurückzuerhalten, ist dabei in einigen Fällen unverhältnismäßig hoch. Hier kommt es auf den richtigen Versicherer an, um für eine schnelle und unkomplizierte Rückerstattung zu sorgen. Jede Versicherungsgesellschaft für Zahnzusatzversicherungen hat dabei ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die über eine Kostenübernahme entscheiden oder nicht.

Die Plattform von Zahnzusatzversicherungen-Vergleich.com hat Verbrauchern einen hervorragenden Dienst erwiesen und insgesamt 36 Versicherer für Zahnzusatzversicherungen unter die Lupe genommen. Mit einen Klick zur Homepage des Vergleichsportals gelingt es nicht nur eine sehr transparente Kostenübersicht zu erlangen, sondern auch verschiedene Möglichkeiten zur Übermittlung von Zahnarztrechnungen zu erhalten. Im digitalen Zeitalter stehen Versicherungsunternehmen eine Vielzahl von Wegen zur Verfügung, um für eine einfache und schnelle Kundenbearbeitung zu sorgen.

Die Untersuchung für Wege, um Rechnungen an Versicherungen zu senden, hat ergeben, dass 28 von 36 Versicherungsunternehmen mittlerweile auch eine App zum Einreichen der Zahnarztrechnung anbieten. Zwar ist diese Technik laut verschiedenen Rezensionen im App-Store und bei Google Play noch nicht zu 100 % ausgereift und weist dementsprechend noch ein paar Mängel auf. Auch die Bedienung der App auf älteren Smartphone-Modellen weist nicht selten einige Schwierigkeiten auf. Doch gelingt es Versicherten hier schnell und komfortabel die Rechnung digital zu übermitteln. Der Markt für Versicherungsunternehmen wird dabei zunehmend digitalisiert. Wer nicht auf dem Markt der Versicherungen Schritt hält, fällt gnadenlos beim Kunden durch. So nutzen vor allem Menschen unter 50 Jahren die neuen Apps für Zahnzusatzversicherungen. Mit fast 80 Prozent bietet mittlerweile ein Großteil der Versicherungsunternehmen eine App zur Rechnungseinreichung für gesetzlich Versicherte an. Allerdings sollten sich Versicherte zunächst die Bewertung für verschiedene Apps der Versicherungsunternehmen ansehen, ehe sie sich dafür entscheiden zukünftig den digitalen Weg der Rechnungseinreichung zu wählen. Denn einige App-Versionen weisen nach wie vor zu viele Fehler auf, so dass Versicherte die App nur zu Teilen für die Übermittlung der Rechnung auf dem digitalen Weg sorgen können. Beim Test von Zahnzusatzversicherungen-Vergleich.com haben die Apps wie folgt abgeschnitten:

Platz 1: Deutsche Familienversicherung

Platz 2: UKV

Platz 3: Versicherungskammer Bayern

Weiterhin großen Nachholbedarf bei der Performance der App haben die Versicherer von Hallesche, ERGO und Central. Hier gab es im Test die häufigsten Schwierigkeiten, um eine Rechnung per Smartphone an ein Versicherungsunternehmen zu schicken. Dabei erwarten die meisten Versicherten in Deutschland, dass die Übertragung von Rechnungen für Zahnarztbehandlungen auf dem digitalen Weg ohne Problem möglich sein sollte. Denn die modernen Smartphone verfügen über eine Rechenleistung, die das Millionenfache des Computers bei der Mondlandung besitzt. So ist es für viele Versicherte weiter unerklärlich, warum es notwendig ist im Leistungsfall komplizierte Formulare auszufüllen, Originalrechnungen zu besorgen und den Krankenaktenstand mitzuteilen. Die besten Apps auf dem Markt erlauben es mittlerweile eine Rechnung per Smartphone zu fotografieren und anschließend an die Versicherung zu schicken, um die Erstattung innerhalb von wenigen Tagen auf dem Konto zu haben.

Ohne den digitalen Weg kann sich der Prozess der Kostenübernahme durch die Krankenversicherung oftmals über Wochen hinziehen. Viele Versicherungsgesellschaften fordern für die Kostenerstattung einen Heil- und Kostenplan an, ehe mit der Zahnbehandlung begonnen wird. Der Versicherte ist in diesem Fall der Leittragende und muss in diesem Fall einen langen Atem beweisen. So müssen Versicherte zunächst die Postwege zwischen behandelndem Zahnarzt, Patient, Zusatzversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung abgewartet werden, ehe eine Entscheidung über die Kostenübernahme getroffen wird. Der Unmut bei vielen Versicherten bei Zahnzusatzversicherung steigt. Digitale Prozessoptimierungen können diese lange Wartezeiten deutlich verkürzen und sowohl für Versicherte, als auch die Versicherung den Aufwand zur Kostenerstattung deutlich geringer halten. Versicherte bei einer privaten Zahnzusatzversicherung, die auf eine App zurückgreifen können, haben es mithilfe der digitalen Übermittlung von Zahnarztrechnungen deutlich einfacher. Zur Bedienung der App für die Kostenübermittlung brauchen Versicherte lediglich ihre Versicherungsnummer, um ein digitales Konto bei der Versicherungsgesellschaft anzulegen. Die persönlichen Daten wie Anschrift, Kontonummer und behandelnder Zahnarzt werden von den Daten der Versicherung übernommen, so dass sich Versicherte unkompliziert durch die App navigieren können. Dabei gibt es sowohl für Smartphones mit dem Betriebssystem Android als auch Apple Geräte mit iOS verschiedene Versionen für Versicherungs-Apps. Die Apps der privaten Zahnzusatzversicherungen sind dabei kostenlos erhältlich.

Die richtige Zahnzusatzversicherung auf dem Markt finden

Der Markt für private Zahnzusatzversicherungen gibt viel her, so dass fast jede große Versicherungsgesellschaft eine Zusatzversicherung für Zahnbehandlungen und Zahnersatz anbietet. Doch unterscheidet sich der Service und der Anteil der Kostenübernahme von Versicherung zu Versicherung. So ist es für Verbraucher hierzulande ungeheuer schwer geworden den richtigen Anbieter für eine Zahnzusatzversicherung zu finden. Wer auf ein paar wesentliche Faktoren bei der Wahl des geeigneten Versicherers achtet, schafft es die Kosten für den Eigenanteil auf 0 bis 10 Prozent nach unten zu drücken. Denn gerade für hochwertigen Zahnersatz müssen Versicherte in einer gesetzlichen Krankenversicherung immer noch tief in die Tasche greifen. Vergleicht man die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung mit den den Zusatzversicherungen, sind die Zahnbehandlungen vergleichsweise hoch. Durch neue Gesundheitsreformen können die Leistungslücken immer weiter auseinanderklaffen. Somit erwarten Experten, dass Versicherte in den nächsten Jahren einen weiter steigenden Eigenanteil bei der Zahnbehandlung in einer gesetzlichen Krankenversicherung leisten müssen. Denn viele Versicherungsgesellschaften versuchen durch Einkürzen von Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherungen Ausgaben einzusparen. Zahnmedizinische Leistungen lassen sich dabei im Vergleich zu lebenswichtigen Behandlungen oder Medikamenten viel einfacher kürzen, so dass Zahnarztbehandlungen oftmals von den Leistungskürzungen betroffen sind. Wenn keine lebensbedrohliche Situation entsteht, haben Versicherungsgesellschaften freie Hand, was die Kostenübernahme von verschiedenen zahnmedizinischen Leistungen betrifft. Eine einfache Wurzelbehandlung verursacht heutzutage schon einen zu leistenden Eigenanteil von mehreren Hundert Euro. Kaum ein Leistungstarif in einer gesetzlichen Krankenversicherung kommt für einen Zahnarzt und noch weniger für Korrekturmaßnahmen durch Kieferorthopäden auf. Dabei hat jeder Versicherte in Deutschland ganz spezielle Präferenzen, wenn es um eine gute Versicherung für Zahnbehandlungen geht. So sollte man eine Zahnzusatzversicherung wählen, die sorgfältig auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Hier lohnt sich ein Vergleich im Internet, um verschiedene Versicherungsgesellschaft und deren Leistungsanteile für Zusatzversicherungen unter die Lupe zu nehmen. Die Kosten für die Zahnzusatzversicherung sind relativ gering, wenn man einen Leistungstarif wählt, der auf die eigene Zahnsituation und Absicherungsbedürfnisse abgestimmt ist. Eine pauschale Empfehlung für die günstige Zahnzusatzversicherung gibt es nicht. So müssen Verbraucher sich ausreichend Zeit für einen umfassenden Vergleich verschiedener Leistungen und Tarifangebote nehmen.

Wann ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll?

Viele Verbraucher sehen in einer Zahnzusatzversicherung vor allem ein lohnenswertes Geschäft. Doch sollte der Hintergrund einer Zahnzusatzversicherung nicht damit begründet werden, dass sich der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung finanziell auszahlen soll. Wie alle anderen Zusatzversicherungen auf dem Markt kann auch eine Zahnzusatzversicherung nicht mehr Geld an den Versicherten auszahlen, als dieser in Summe bei der Versicherungsgesellschaft eingezahlt hat. Somit stellt eine Zahnzusatzversicherung vor allem eine finanzielle Absicherung für hohe zu leistende Kosten dar. Wenn der Eigenanteil der gesetzlichen Krankenversicherung mehrere Hundert Euro beträgt, lassen sich diese Kosten durch eine Zahnzusatzversicherung decken. Im schlechtesten Fall sind die finanziellen Belastungen für Versicherte bei ernstzunehmenden Zahnersatzbehandlungen extrem hoch. Um die Kosten für den Eigenanteil verschiedener Zahnbehandlungen zu decken, empfiehlt es sich bereits in jungen Jahren über einen Abschluss einer privaten Zahnzusatzversicherung nachzudenken. Denn Zahnzusatzversicherungen sind vor allem für junge Antragsteller nur mit einem sehr geringen Kostenaufwand verbunden, der sich mit zunehmenden Alter durchaus auszahlen kann. Auch fehlende Zähne oder Zahnersatz ist bei einer Zahnzusatzversicherung im Leistungsbereich mitversichert. Solange fehlende Zähne bei einem Zahnarzt nicht in den Patientenakten vermerkt sind, haben Versicherte die Möglichkeit die Leistungen der privaten Zusatzversicherungen für einen entsprechenden Zahnersatz in Anspruch zu nehmen. Doch werden häufig auch Risikozuschläge von der privaten Zusatzversicherung gefordert oder die anfänglichen Leistungssummen begrenzt, wenn kurz nach dem Versicherungsabschluss verschiedene Behandlungen für einen Zahnersatz stattfinden.

Für den Abschluss einer privaten Zusatzversicherung müssen Verbraucher ebenso einige Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantworten, damit sich Versicherer ein besseres Bild von aktuellen Gesundheitszustand eines Versicherten machen können. Dies kann dazuführen, dass der Antrag bei einer Zahnzusatzversicherung abgelehnt wird oder mit hohen monatlichen Beiträgen einhergeht. Die leistungsstarken Zusatztarife sollten deshalb nicht zögerlich in jungen Jahren abgeschlossen werden. Denn, wenn sich der zahnmedizinische Gesundheitszustand deutlich verschlechtert, ist es nur bedingt möglich einen guten Tarif für eine Zahnzusatzversicherung zu finden. Es gibt zwar auch ein paar Versicherungsgesellschaft, die eine Zahnzusatzversicherung anbieten ohne Antragsfragen zu stellen. Allerdings bedeutet der Abschluss bei einer Versicherung ohne einen entsprechenden Gesundheitscheck nicht, dass verschiedene Behandlungen und angedachter Zahnersatz von der Versicherung übernommen werden. Diese Tarife beinhalten meistens nur Kosten von noch nicht behandelten Zähnen zu versichern, so dass weiterhin hohe Kosten durch einen zu leistenden Eigenanteil entstehen können.

Antragsablehnung der Zahnzusatzversicherung – das können Sie tun!

Ohne einen zahnärztlichen Befundbericht, der verschiedene Angaben zu in Aussicht stehenden Behandlungen oder bereits durchgeführten Behandlungen beinhaltet, gelingt es kaum eine leistungsstarke Zahnzusatzversicherung zu finden. Wenn der Gesundheitszustand der Zähne schlecht ist und teure Behandlungen anstehen, führt dies in den meisten Fällen zu einer Antragsablehnung. Ein bereits eingetretener Versicherungsfall lässt sich bei keiner Zahnzusatzversicherung auf dem Markt versichern. Der Befundbericht durch den Zahnarzt entscheidet letztendlich darüber, ob eine Versicherungsgesellschaft den Antrag zur Zahnzusatzversicherung genehmigt oder nicht. Bereits behobener Handlungsbedarf kann zu einer negativen Risikoeinschätzung führen, wenn fehlende Zähne bereits durch Zahnersatz behoben wurden oder sehr viel Zahnersatz vorhanden ist. Auch das Alter spielt eine große Rolle beim Abschluss einer Zahnzusatzversicherung.

Um die Chancen auf eine positive Antragsstellung zu erhöhen, empfiehlt es sich Tarife auszuwählen, die auf einen zahnärztlichen Befundbericht verzichten. Denn für gewöhnlich sind bei der Antragstellung nur vorhandene Zahnlücken und fehlende Zähne ausschlaggebend. Auch bei langwierigen und größeren Zahnbehandlungen sollte ein Versicherer gewählt werden, der von einer ausführlichen Gesundheitsprüfung absieht. Allerdings sollten Versicherte hierbei beachten, dass schon laufende Behandlungen nicht mehr erstattungsfähig sind. Doch sind weitere Zahnersatzmaßnahmen und Behandlungen nach einem größeren Eingriff sehr wahrscheinlich, so dass sich die Absicherung durch eine Zahnzusatzversicherung auch nach größeren und kostenaufwändigen Behandlungen durchaus lohnt. Wenn ein Versicherter aktuell wegen kleinerer zahnärztlicher Maßnahmen in Behandlung ist und beispielsweise eine Zahnfüllung benötigt wird, sollte man den Antrag für eine Zahnzusatzversicherung erst später abschließen, da zu dieser Behandlung keine Angaben mehr gemacht werden müssen. Auch hier kann es sich lohnen verschiedene Versicherung genau zu prüfen, da viele Versicherer gar keine Fragen zu kurzzeitigen Zahnbehandlungen stellen. Eine viel wichtigere Rolle bei der Antragsstellung sind nicht laufende und aktuell durchgeführte Zahnbehandlungen, sondern wird durch das Zahnarztzeugnis eingenommen. Demnach ist es für gesetzlich Versicherte ratsam Tarife mit einer Gesundheitsprüfung zu vermeiden, um eine Antragsablehnung zu umgehen. Denn, wenn Verbraucher in der Vergangenheit schon wegen vermehrter Zahnbehandlungen bei einer gesetzlichen Krankenversicherung auffällig geworden sind, kommt es nicht selten zur Ablehnung durch eine private Zahnzusatzversicherung. Auch Zahnfleischerkrankungen können Verbrauchern einen Strich durch die Rechnung machen, wenn es darum geht eine Zahnzusatzversicherung zu finden. Verschiedene Tarife und Bedingungen der Versicherungsgesellschaften zu vergleichen, kann sich demnach lohnen. So lässt sich meistens schnell erkennen, welche Versicherer größeren Wert auf Zahnstatusberichte und Gesundheitsprüfungen legen. Dabei gibt es eine Menge Tarife bei denen erfolgreich abgeschlossene Zahnbehandlungen kein Problem bei der Antragstellung darstellen. Allerdings gilt dies nur, wenn kein weiterer Behandlungsbedarf besteht. Dagegen fordern andere Versicherungen auch bei abgeschlossenen Zahnbehandlungen ein höheres Absicherungsrisiko.

Auf den ersten Blick scheint der Versicherungsdschungel für Zahnzusatzversicherungen relativ unübersichtlich, doch ist es auch möglich eine Zahnzusatzversicherung zu finden, die selbst bei langwierigen Zahnbehandlungen abgeschlossen werden kann. Dabei nehmen sich die meisten Versicherer das Recht die ersten acht Monate nach Versicherungsabschluss auf beitragsmäßige Summenbegrenzungen zu bestehen. Um überhaupt eine Versicherung zu finden, die den geforderten Eigenanteil durch die gesetzliche Krankenversicherung abdeckt, können unabhängige Versicherungsvergleich im Online Bereich helfen. Hier gelingt es durch komplex programmierte Versicherungsrechner eine Zahnzusatzversicherung zu finden, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei sollten Verbraucher darauf achten nur einen Antrag bei einer Versicherungsgesellschaft zu stellen, wenn die Aussichten auf eine positive Zusage gegeben sind. Wird ein Antrag zur Aufnahme in einen Zahnzusatztarif abgelehnt, wirkt sich das auf alternative Antragsstellungen aus. So lehnen viele Versicherungsunternehmen einen Antrag schnell ab, wenn er bereits bei einem anderen Versicherer durchgefallen ist.

Versicherungstarife ohne Gesundheitsfragen

Der Markt für private Zahnzusatzversicherungen gibt mehr als 300 verschiedene Tarifangebote her, so dass Verbraucher die Qual der Wahl haben. Dabei bevorzugen die meisten Verbraucher hierzulande einen Versicherer, der auf Gesundheitsfragen verzichtet, um das Risiko einer Antragsablehnung zu minimieren. Allerdings bedeutet eine Zahnzusatzversicherung ohne einen Gesundheitscheck meistens auch, dass angeratene Zahnbehandlungen nicht übernommen werden. Auch fehlende Zähne oder dringend benötigter Zahnersatz sind bei Zahnzusatzversicherungen ohne Gesundheitsfragen oftmals ausgeschlossen. So ist es für Verbraucher ungeheuer schwer eine private Zahnzusatzversicherung zu finden, die ausreichende Leistungen für den Ernstfall anbietet. Zahntarife und Leistungskriterien der Zahnzusatzversicherungen sollten daher gut miteinander verglichen werden. Eine gute Zahnzusatzversicherung, die den kompletten Behandlungsbetrag erstattet, schafft es für Durchschnittsverdiener die großen Leistungslücken der gesetzlichen Krankenversicherung zu überbrücken. Dabei halten sich die meisten Zahnzusatzversicherungen nicht immer an die Versprechen in der Werbung. Das Studieren von Erstattungssätzen und Leistungstarife ist damit für Verbraucher essentiell, um eine Zahnzusatzversicherung zu finden, die im Ernstfall den Kostenaufwand für den entstandenen Eigenanteil abdeckt. Auch, wenn die Werbebotschaft suggeriert, dass die Kosten zu 100 Prozent übernommen werden, sollte man sich selbst einen Überblick vom Leistungskatalog einer Versicherungsgesellschaft machen. Nur so gelingt es einen hochwertigen und kostengünstigen Versicherungsschutz zu finden, der eine finanzielle Absicherung bei kostspieligen Zahnbehandlungen und Zahnersatz bietet.