Alles Wichtige zum Thema Cholesterin

Das sollten Sie über Cholesterin wissen

Wort Cholesterin hat wohl jeder schon einmal gehört, meist ist es eher negativ konnotiert . Dabei ist die fettähnliche Substanz für den Menschen zunächst einmal sehr wichtig. Sind bestimmte Arten von Cholesterin jedoch zu hoch, kann das aber zu gesundheitlichen Problemen führen und beispielsweise das Risiko eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls erhöhen. Umso wichtiger ist es, über Cholesterinwerte Bescheid zu wissen.

Was ist Cholesterin?

Zu allererst: Cholesterin ist für den Menschen überlebensnotwendig. Per se ist es also nichts Schlechtes, wie es vielleicht den Eindruck vermitteln mag. Nur ein „zu viel“ oder gar „zu wenig“ haben für den Körper negative Auswirkungen.

Hier kommen noch mehr Informationen zu Cholesterin : Es handelt sich um ein Blutfett, dass der Körper zu einem sehr hohen Anteil in der Leber und in der Darmschleimhaut bildet. Ansonsten bezieht der Mensch das Cholesterin aus der Ernährung (beispielsweise aus Butter, Fisch und Eiern).

Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil der Körperzellen, genauer der Zellmembranen, der Gehirn- und Nervenzellen sowie der Galle. Der Organismus benötigt es, um Fette und fettlösliche Vitamine aufzunehmen: als Ausgangsstoff für die Produktion von Gallensäuren dient es der Fettverdauung. Des Weiteren ist es für die Produktion von Vitamin D und Hormonen, wie beispielsweise Östrogen, Testosteron und Kortison, essenziell.

Was ist der Unterschied zwischen LDL- und HDL-Cholesterin?

Cholesterin ist nicht gleich Cholesterin. Es muss vor allem unterschieden werden zwischen LDL und HDL.

Das wasserunlösliche Cholesterin bindet sich zur Zirkulation im Blut an Eiweißstoffe. Auf diese Weise bilden sich Lipoproteine. Es gibt verschiedene Arten dieser Proteine und jedes hat seine spezifischen Aufgaben. Von Bedeutung sind vor allem folgende:

Very-Low-Density-Lipoproteine (VLDL)

Low-Density-Lipoproteine (LDL)

High-Density-Lipoproteine (HDL)

LDL transportiert Cholesterin aus der Leber in den Körper, HDL bringt es hingegen aus den Körperzellen in die Leber, wo es abgebaut werden kann. Letztendlich wird es als Gallensäure ausgeschieden.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Lipoproteinen ist entscheidend, wobei die Werte auch von Tag zu Tag mal schwanken können. Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e.V. empfiehlt für gesunde Menschen:

einen LDL-Cholesterinwert von weniger als 115 Milligramm pro Deziliter (mg/dl)

einen HDL-Cholesterinwert von mehr als 40 für Männer und über 45 Milligramm pro Deziliter für Frauen [i]

Weichen die tatsächlichen Werte stark davon ab, kann dies negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Ungünstige Cholesterinspiegel im Blut erhöhen das Risiko einer Atherosklerose, also Gefäßverkalkungen, und im Weiteren eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls.

Wann spricht man von zu hohen Cholesterinwerten?

Bei einer Fettstoffwechselstörung (Dyslipidämie) sind die Werte des Cholesterins nicht im Gleichgewicht: Entweder der HDL-Cholesterinspiegel ist zu niedrig oder, und das ist häufiger der Fall, der LDL-Wert viel zu hoch.

Ursachen für zu hohes Cholesterin sind mitunter:

Übergewicht und ungesunde Ernährung

Schilddrüsenunterfunktion

Gendefekte

Medikamente, wie Cortison oder Hormonpräparate

Stress

Diese Faktoren lassen den LDL-Cholesterinwert deutlich ansteigen. Da nun die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie beispielweise Atherosklerose, , Herzinfarkt oder Schlaganfall wächst, weil Gefäßablagerungen zunehmen können, wird das LDL häufig als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet. Es muss dringend eine ärztlich betreute Therapie erfolgen. Meist wird mithilfe von Medikamenten wie Cholesterinresorptionshemmer oder Statine versucht, eine Senkung der zu hohen Cholesterinwerte zu erreichen. Der Blutspiegel ist dann auch regelmäßig zu überprüfen.

Können Cholesterinwerte zu niedrig sein?

Wo es ein „zu hoch“ gibt, ist ein „zu niedrig“ oft ebenso möglich und das gilt auch für Cholesterinwerte. Mediziner sprechen dann von einer Hypolipidämie. Das LDL-Cholesterin ist jedoch nur in sehr seltenen Fällen niedrig ausgeprägt. Meist ist das HDL-Cholesterin betroffen.

Hinter einem niedrigen Cholesterinwert steckt höchst wahrscheinlich eine Mangelernährung. Weitere, noch weniger oft auftretende Gründe, sind mitunter:

Fettstoffwechselstörung

Krebs

schwere Infektionen, beispielsweise Hepatitis C

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)

Leberschwäche, zum Beispiel durch Alkohol

Medikamenten-Überdosierung von Cholesterin-Senkern

psychische Erkrankungen wie Depressionen

Es gibt keine Medikamente gegen einen zu niedrigen HDL-Wert. Bei einem solchen Fall muss der Auslöser genau ermittelt werden. Nachdem von einem Mediziner eine gesicherte Diagnose gestellt wurde, ist die Ursprungserkrankung entsprechend zu therapieren.

Hilfreiche Maßnahmen für gute Cholesterinwerte

Um ungesunde Cholesterinwerte zu behandeln, bieten sich neben den von Medizinern verschriebenen Medikamenten auch Maßnahmen an, die allgemein eine günstige Auswirkung auf die Gesundheit, aber vor allem auf das Herz-Kreislauf-System ausüben:

Verzicht auf Rauchen

regelmäßige Bewegung und Sport

Vermeiden von Übergewicht

Reduktion von gesättigten Fetten beim Kochen

Stressvermeidung und Entspannung

Doch nicht nur zur Therapieergänzung, sondern vor allem zur Vorbeugung weisen diese Aspekte einen positiven Effekt auf.

Was die Ernährung anbelangt, so wird besonders die Mittelmeer-Kost empfohlen. Die südeuropäische Ernährungsweise beinhaltet eine Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln und Ölen, viel Fisch sowie Geflügel, statt rotes Fleisch. Diese Nahrung verbessert die Zusammensetzung der Blutfette.

Wenn Vorbelastungen und Erkrankungen in der Familie bekannt sind, die Einfluss auf Cholesterinwerte nehmen, ist ein Gespräch mit einem Mediziner ratsam. Dieser kann in diesem Fall umfassend beraten.