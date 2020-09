CBD Öl zum Abnehmen: Warum dies funktionieren kann!

Die überraschende Vielseitigkeit von CBD erklärt sich daraus, dass das Cannabidiol direkt mit einer wichtigen menschlichen Steuerzentrale interagiert, nämlich mit dem Endocannabinoid-System (ECS). Dieses mit Myriaden von Rezeptoren verflochtene System wurde erst im Jahre 1992 von dem legendären Cannabisforscher Raphael Mechoulam identifiziert. Es ist das größte Netzwerk im menschlichen Körper und verantwortlich für zahlreiche geistige und körperliche Funktionen:

Regulation des Appetits

Metabolismus

Stimmung

Schlaf-Wach-Rhythmus

Erinnerung und Kognition

Schmerzempfinden

Immunsystem

Zellerneuerung

Umgang mit Entzündungen

Eine CBD Anwendung kann also bei vielen Problemen helfen. CBD Öl bestellen können Kunden natürlich online, aber auch schon in den meisten ortsgebundenen Apotheken ist es erhältlich. Die CBD Öl Einnahme funktioniert über eine Pipette tröpfchenweise. Bereits wenige Tropfen CBD Öl reichen aus, um den Bedarf zu stillen.

Was CBD ist, können Sie in dem CBD Magazin cbdolkaufen.de nachlesen. In diesem Artikel interessiert uns vor allem die Wirkung von CBD beim Abnehmen. Studien konnten bereits belegen, dass das Cannabidiol auch bei einer Diät eine Unterstützung sein kann. Tatsächlich ist auch hier die Wirkung von CBD erfreulich vielfältig, denn mehrere Faktoren sind dafür verantwortlich, warum CBD zum Abnehmen eingesetzt wird. Diesen möchten wir uns nun widmen:

CBD wandelt schlechtes Fett in gutes Fett um

In den Ernährungswissenschaften wird zwischen „gutem“ braunen Fett und „schlechtem“ weißen Fett differenziert. Das gesunde braune Fett ist das, was uns wachhält und zur Verbrennung überschüssiger Kalorien genutzt wird. Weißes Fett lagert sich hingegen als Fettpolster im gesamten Körper an. Es drückt auf die Körperorgane und führt zu Übergewicht. CBD ist nun dazu in der Lage, die Umwandlung des weißen Fettes in braunes Fett einzuleiten und dadurch die Fettverbrennung anzukurbeln.

Koreanische Studie: dreifache Unterstützung von CBD beim Abnehmen

Durch die Interaktion von CBD mit dem ECS agiert CBD direkt an der Wurzel, was die Regulation von Appetit und Verdauung angeht. Erinnert werden soll daran, dass CBD in vielerlei Hinsicht der direkte Gegenspieler (Antagonist) des psychoaktiven THC ist, was auch für die Dämpfung der durch THC ausgelösten Heißhungerattacken gilt.

Koreanische Wissenschaftler wollten genau wissen, wie CBD beim Abnehmen helfen kann und nahmen die diesbezüglichen Effekte von CBD unter die Lupe. Sie fanden drei Wege heraus, auf denen CBD bei der Fettverbrennung unterstützt. Erstens stimuliert CBD Gene und Proteine, die für den Vorgang der Fettverbrennung bedeutsam sind. Zweitens erhöht das Cannabinoid die Anzahl der Mitochondrien, die als Energielieferanten „Kraftwerke der Zellen“ genannt werden, und macht diese zusätzlich leistungsfähiger. Diese Kraft benötigt der Körper auch für die Fettverbrennung. Drittens verringert CBD die Genexpression ausgerechnet jener Proteine, die dazu neigen, sich als Fettpolster im Körper einzulagern.

CBD und der gesunde Schlaf: nützlich zum Abnehmen

Wenn die Pfunde im Schlaf purzeln, dann ist dies der Traum von allen, die abnehmen möchten. Auch in diesem Bereich ist CBD durch seine schlaffördernden Eigenschaften überaus wirkungsvoll. Viele Anwender nutzen CBD bereits als Einschlafhilfe. Sie können durch CBD besser einschlafen und auch durchschlafen. Auch in der Nacht verbrennt der Körper Kalorien. Er benötigt dann Energien für die Entschlackung und den Abtransport von Stoffen. Ein weiterer Effekt: Durch längere und erholsamere Nächte ist das Sättigungshormon Leptin länger aktiv, welches das Hungerhormon Ghrelin verdrängt, das uns in unserer aktiven Zeit daran erinnern soll, dass wieder Zeit ist, um auf Nahrungssuche zu gehen.

Seelisches Wohlbefinden verhindert Frustessen

Der Zusammenhang von seelischem Leid und Übergewicht ist bekannt. Einerseits neigen Menschen, die sich schlecht fühlen, dazu, ihren Frust in Süßigkeiten zu ertränken. Zucker schüttet nun Glückshormone des Körpers aus, die ähnlich wie Drogen von Betroffenen als Ersatz für nachhaltiges Glück herangezogen werden. Andererseits fehlt es vor allem Depressiven an der nötigen Energie und Motivation, um sich zu bewegen. Ihre Unruhe hält sie innerlich gefangen und lähmt ihre Entscheidungsfähigkeit. Auch durch seine antidepressiven, stresslösenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften kann CBD beim Abnehmen helfen, indem es den Konsumenten im Idealfall dauerhaft in die richtige Grundstimmung für Bewegung und Sport bringt.