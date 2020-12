Übergewicht reduzieren - warum zu viele Kilos gesundheitsschädlich sein können

Ernährungsfehler und Bewegungsmangel begünstigen Fettleibigkeit

Anhand von Studien konnte festgestellt werden, dass bereits leichtes Übergewicht riskant sein kann. Bei der Bewertung des Körpergewichts spielt der sogenannte Body-Mass-Index ( BMI ) eine wichtige Rolle. Als Richtwert dient der BMI jedoch nur zur Orientierung, da dieser weder die Verteilung des Körperfetts noch das Verhältnis zwischen Körperfett- und Muskelmasse berücksichtigt. Neben dem Body-Mass-Index ist auch der Bauch- oder Taillenumfang eine wichtige Größe bei der Gewichtsbestimmung. Gesundheitskritisch soll dabei vor allem viszerales Bauchfett sein. Dabei handelt es sich um das in der Bauchhöhle befindliche Bauchfett, das die inneren Organe umschließt. Eine breite Taille oder ein vorstehender Bauch sind Anzeichen für zu viel viszerales Bauchfett. Als Normalwert für den Bauchumfang bei Frauen gelten Werte unter 80 Zentimetern, während der Bauchumfang bei Männern weniger als 94 Zentimeter betragen sollte. Übergewicht kann vielfältige Gründe haben. Mit zu hohem Körpergewicht sind verschiedene gesundheitliche Risikofaktoren verbunden. Bei Adipositas sind meist die Cholesterin- und Blutzuckerwerte erhöht, während oft gleichzeitig Bluthochdruck besteht. Inneres Bauchfett kann den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel ungünstig beeinflussen und Entzündungsprozesse im Organismus begünstigen. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass bei der Entstehung von Übergewicht unterschiedliche Faktoren zusammenspielen. Zu den wichtigsten Aspekten zählt jedoch die Ernährung, da sich durch eine zu hohe Kalorienzufuhr rasch überflüssige Pfunde ansammeln. Neben Ernährungsfehlern spielt auch Bewegungsmangel eine entscheidende Rolle bei Übergewicht. In Deutschland sollen etwa ein Drittel aller Menschen übergewichtig sein. Fettleibigkeit zählt inzwischen zu den größten Gesundheitsproblemen der modernen Gesellschaft. Häufig sind falsche Essensgewohnheiten, eine ungesunde Lebensweise, Stress oder psychische Aspekte für die Entstehung von Übergewicht verantwortlich. Außerdem kommen auch Essstörungen, hormonelle Störungen sowie die Einnahme bestimmter Medikamente als Auslöser für Übergewicht in Betracht. Bei der Ernährung gilt es zu berücksichtigten, dass auch gesunde Lebensmittel oft wahre Zuckerfallen sind. Häufig sind bereits Kinder und Jugendliche von Übergewicht durch Ernährungsprobleme betroffen. Zu den Folgeschäden, die von Übergewicht verursacht werden können, zählen unter anderem Rückenschmerzen, Gelenkprobleme, Fettleber, Gicht, Nierensteine sowie psychische Krankheiten wie Depressionen.

Was hilft bei Gewichtsproblemen?

Bei Gewichtsproblemen stehen häufig Diäten zum Abnehmen im Fokus. Nicht jede Abnehmmethode ist jedoch für jeden Übergewichtigen geeignet. Oft lässt die Gewichtsabnahme zu wünschen übrig oder die Diät wirkt sich nachteilig auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus. Da ständige Diäten die Fettverbrennung drosseln, dauert der Gewichtsverlust dann noch länger. Um abzunehmen ist es allerdings notwendig, die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Mittlerweile sind Medizinprodukte wie das in Deutschland entwickelte Lipogran , das Nahrungsfette binden und die Kalorienaufnahme verringern soll, verfügbar. Das diätetische Lebensmittel Lipogran soll die Aufnahme von Fetten aus der Nahrung vermindern und diese vom Verdauungsprozess ausschließen. Bislang konnte in mehreren klinischen Studien belegt werden, dass Lipogran nachweislich Nahrungsfette binden kann und dadurch die Kalorienaufnahme mindert. Die Anwendung erfolgt normalerweise in Verbindung mit Redulat, einem Mittel, das dabei helfen soll, Fett zu verbrennen und das Hungergefühl zu bekämpfen. Für die fettbindende Wirkung und den hungerreduzierenden Effekt von Redulat ist der Wirkstoff Glucomannan verantwortlich. Der Wirkstoff quillt im Magen auf, sodass ein langanhaltendes Sättigungsgefühl eintritt. Lipogran und Redulat werden als Kombination jeweils dreimal täglich etwa 30 Minuten vor einer Hauptmahlzeit mit reichlich Flüssigkeit eingenommen. Bei Lipogran handelt es sich um einen pflanzlichen Fettbinder, dessen nichtlösliche Fasern das Fett aus der Nahrung binden. Der dabei entstehende Fett-Faser-Komplex wird allerdings im Darm nicht aufgenommen, sondern mit dem Stuhl ausgeschieden. Da durch die Quellwirkung ein leichtes Sättigungsgefühl entsteht, dient das Mittel nicht nur zur Behandlung von Übergewicht, sondern auch zur Kontrolle des Körpergewichts. Das Abnehmen kann dadurch auch ohne großen Verzicht realisiert werden, sodass der gewohnte Ernährungsstil beibehalten werden kann. Da die Wirkstoffe als gut verträglich eingestuft werden, kann Lipogran auch über einen längeren Zeitraum verwendet werden, um in Kombination mit Redulat ein nachhaltiges Abnehmen zu ermöglichen. Bei Gewichtsproblemen hat die Ernährung grundsätzlich eine Schlüsselfunktion. Auf kalorienreiche Mahlzeiten, fette Speisen und Süßweisen sollte bei Übergewicht möglichst verzichtet werden. Lokal angebaute Lebensmittel wie Obst und Gemüse sind meist sehr kalorienarm und können den Speiseplan bereichern. Ein Ernährungsplan kann bei der Umstellung der Ernährungsweise sinnvoll sein. Eine strukturierte Ernährungsplanung erleichtert den Überblick über die eigenen Ernährungsgewohnheiten und hilft dabei, eventuelle Ernährungsfehler zu identifizieren.

Überflüssige Pfunde abbauen

Bewusstes Essen kann die Gewichtszunahme verhindern, da eine bewusste und langsame Nahrungsaufnahme rasch ein Sättigungsgefühl erzeugt. Während einer Mahlzeit sollten deshalb keine anderen Aktivitäten ausgeführt werden. Wenn das Essen hastig heruntergeschlungen wird, besteht das Risiko, dass mehr gegessen wird. Oft wird empfohlen, vor dem Essen viel Wasser zu trinken, da durch die Flüssigkeitsaufnahme der Magen gefüllt und der Appetit gemindert wird. Eine hohe Flüssigkeitszufuhr mit kalorienfreien Getränken wie Mineralwasser oder Leitungswasser kann das Abnehmen unterstützen. Zuckerhaltige Getränke sollten während einer Diät jedoch tabu sein. Übergewicht belastet das Herz und den Kreislauf, die durch das hohe Körpergewicht besonders beansprucht werden. Oft ist der Körper bereits geringen körperlichen Belastungen nicht gewachsen. Bei übergewichtigen Menschen macht sich die eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit auch durch Kurzatmigkeit oder Atemnot bemerkbar. Körperliche Anstrengung ist jedoch gerade für Übergewichtige besonders wichtig, da Bewegungsmangel zu den Hauptursachen für Adipositas zählt. Es gibt deshalb gute Gründe, sich mehr zu bewegen . Grundsätzlich ist Sport gesund und kann beim Gewichtsabbau helfen.

Abhängig vom persönlichen Fitnessstatus und den eigenen Vorlieben kann eine Sportart gefunden werden, die Spaß macht, die Fettverbrennung ankurbelt und auf diese Weise bei der Gewichtsabnahme unterstützt.