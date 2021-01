Was eine Atemtherapie bringen kann

Ein Atemübung zum Einschlafen

Liegend beim Einatmen ein Bein so lange anziehen, wie das Einatmen dauert. Beim Ausatmen das Bein in die Ausgangssituation zurückgleiten lassen. Wichtig: Die Ferse hat immer Kontakt zur Matratze. Die Übung nun im eigenen Rhythmus und Maß etwa fünf bis zehn Mal wiederholen. Dann nachspüren, was sich hinsichtlich der Auflage des Beines und dessen gefühlter Anbindung an den Rumpf verändert hat. Danach Seitenwechsel und das Ganze mit dem anderen Bein machen.

Die Atemtherapeutin Annechien Ihnen sagt dazu: «Die Sammlung auf körperliche Prozesse kann einen vielfach schon aus Kopflastigkeiten lösen und dabei helfen, in sanfte Träume hinüberzugleiten.»