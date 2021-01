Neue Wege im Personalmanagement: Gute Kommunikation trotz räumlicher Distanz

Verantwortungsvoll führen, empathisch handeln, neue Ideen schnell realisieren

Firmen sehen sich einer großen Herausforderung gegenüber, denn die geltenden Abstands- und Hygieneregeln verändern Firmenabläufe bis ins innerste hinein. Die Kommunikation mit Mitarbeitern wird schwieriger, weil sie nicht mehr unmittelbar ist. Es fehlt insbesondere der persönliche Kontakt, wie er zum Beispiel im Vieraugengespräch stattfindet. Eine Firma, die sich gegen die Einschränkungen wehrt, statt die aktuelle Situation zu akzeptieren, handelt kontraproduktiv.

Zielführend ist es zur Sicherung des Überlebens einer Firma, neue Wege zu gehen und verantwortlich zu führen. Tatsächlich war die Akzeptanz unter Arbeitnehmern nie größer als jetzt, einschneidende Veränderungen zu akzeptieren. Der Grund liegt daran, dass niemand erwartet, dass neue Maßnahmen sofort greifen. Stattdessen ist die Bereitschaft hoch geduldig abzuwarten, bis sich Erfolge zeigen.

Allerdings ist es wichtig, voller Verantwortung vorzugehen, um Mitarbeiter da abzuholen, wo sie stehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie sich alleingelassen fühlen. Eine Untersuchung von Randstad Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 hat diese alarmierende Feststellung ergeben:

Foto: Randstad

Insgesamt stellen ein Drittel aller Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern schlechte Führungsqualitäten aus. Deshalb ist es ratsam, die psychischen Auswirkungen der räumlichen Distanz und deren Begleiterscheinungen auf die Belegschaft zu berücksichtigen. Das gilt auch vor dem Hintergrund des Gesundheitsreport 2020 von der BKK . Darin ist zu lesen, dass jeder sechste Krankentag aufgrund psychischer Störungen eingereicht wurde.

Typische Schwierigkeiten von Mitarbeitern im Homeoffice

Computer, Notebook und Internet allein reichen nicht aus, um im Homeoffice produktiv zu arbeiten. Konzentriertes Arbeiten ist kaum möglich, wenn beispielsweise Kinder im Homeschooling betreut werden müssen, die Wohnung einfach keinen Platz oder keine passende digitale Infrastruktur bietet, damit einer oder beide Partner zuhause arbeiten können.

Mitarbeiter sind es nicht gewöhnt zu Hause zu arbeiten. Unerledigte Hausarbeit fällt ins Auge. Lieb gewonnene Alltagsgewohnheiten, die sich über Jahre eingeschliffen haben, sollen nun weichen, um Platz für Büroarbeit zu schaffen. Das ist schwierig. Diese Umstellung ist zwar unvermeidlich, doch Arbeitgeber müssen sich in Geduld üben. Eine solche schneidet tief in das Privatleben ein und braucht Zeit. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern Hilfestellung und Beratung anbieten, um die häusliche Situation so zu organisieren, dass sie mental gestärkt produktiv und effizient arbeiten können. Die Kliniken der Heinrich-Heine-Universität haben zur psychischen Gesundheit während Social Distancing ein hilfreiches Handout erstellt, das als Kurzprogramm zur Selbstanwendung konzipiert ist.

Team-Meeting per Video, E-Mail-Austausch und Telefonate sind beim Arbeiten auf Distanz besonders wichtig. Foto: pixabay.com © iTandCoffee

Sicher ist, dass Führungskräfte und Firmenchefs empathisch mit dieser neuen Situation umgehen sollten, um Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen und gemeinsam die Herausforderung zu bewältigen. Was können Arbeitgeber und Führungskräfte konkret tun, um auch über die Distanz empathisch zu führen?

8 Tipps zur Führung auf Distanz

Arbeiten unter den Distanzregeln der Coronakrise bedeutet entweder an einem abgeteilten Platz im Betrieb zu sitzen, im Homeoffice zu arbeiten oder in Form von Remote Work mobil von jedem beliebigen Ort tätig zu sein. Für Arbeitgeber und Führungskräfte ist das eine neue Situation. Grundsätzlich ist es unverzichtbar, sich mit geeigneten Tools zum kontaktfreien Personalmanagement zu versorgen. Die Firma Randstad hat hierzu ein digitales Toolkit entwickelt. In dem Bundle sind zum Beispiel Tools zur Planung, Steuerung und Information von Mitarbeitern, die die Einsatzplanung generell erleichtern. Mitarbeiter können eine App auf ihrem Smartphone nutzen und bleiben so auf sachlicher Ebene mit den führungsverantwortlichen Kollegen und Vorgesetzten in Kontakt.

Neben der reinen Informationsübermittlung zur Prozesssteuerung ist es ratsam, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die räumliche Distanz emphatisch zu überbrücken und auch persönlich mit den Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben. Dieses Vorgehen fängt den emotionalen und mentalen Stress ab, den gut 1/3 der Arbeitnehmer empfinden, weil sie sich vom Arbeitgeber alleingelassen fühlen. Diese Probleme können wirkungsvoll verringert werden, wenn die folgenden acht Punkte Berücksichtigung finden: