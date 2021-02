Häusliche Pflege oft kostengünstiger als Seniorenheim

Mehr als 4 Millionen Deutsche sind auf Pflege angewiesen, knapp eine Million davon allein in NRW. Immer mehr Familien ächzen jedoch unter der finanziellen Last, die Pflegebedürftigkeit in vielen Fällen bedeutet. Besonders die Kosten für stationäre Einrichtungen sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Die Pflegereform im Herbst dieses Jahres soll für Entlastung sorgen, doch ob die Kosten wirklich wesentlich sinken werden bleibt fraglich. Eine günstigere Alternative für viele Familien ist die häusliche Pflege.

Von Aschendorff Medien