Hörgeräte für Hörgeschädigte – Kosten und Qualitätsmerkmale

Was übernimmt die Krankenkasse?

Schon vor einigen Jahren beschloss der Spitzenverband der Krankenkassen, dass ein Hörgerät von bis zu 784,94 Euro vollkommen übernommen wird. Eine Zuzahlung ist dabei nicht zwingend vorgesehen. Einzig und allein die von nun an anfallenden Kosten der für Hörgeräte sehr wichtigen Pflege wird man selbst zahlen müssen.

Um die Krankenkasse von der medizinischen Notwendigkeit zu überzeugen, muss ein HNO-Arzt einen Sprachhörtest durchführen. Das nötige Verständnis darf dabei 80 % des Inhaltes nicht überschreiten. Dazu muss der Hörverlust im Schwingungsbereich von 500 bis 4000 Hertz liegen.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, fehlt nur noch das notwendige Rezept des HNO-Arztes.

Eine glückliche Nachricht im Unglück gibt es für die Betroffenen allerdings noch. Es ist nicht vorgeschrieben, welches Hörgeräte-Modell benutzt werden muss. Und abhängig vom Anbieter gibt es mittlerweile Modelle mit tollen Eigenschaften und Funktionen, die die Einschränkungen ein wenig mildern und sogar Freude bereiten können.

Unterschiedliche Modelle und ihre Funktionen

Renommierte Anbieter von Hörgeräten bieten, neben einem von Zuzahlung befreiten Hörgerätetarif, auch noch weitere – nach Preis und Funktionsumfang gestaffelte – Tarife an. Die bereitgestellten Hörgeräte nehmen dabei mit zunehmender Eigenbeteiligung auch an Funktionen zu, wie Richtungshören oder Bluetooth Konnektivität. Somit kann man nur empfehlen, sich die Angebote einzelner Tarifanbieter genau anzusehen und mit dem eigenen zur Verfügung stehenden Budget und den Wunschfunktionen abzustimmen. Es bietet sich an, kostenlose und unverbindliche Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen, um den eigenen Bedarf durch einen Experten ermitteln zu lassen.

Die Standardhörgeräte zum Nulltarif ermöglichen es, trotz Hörschädigung einem Gespräch im Innenraum wie auch Stimmen und Musik aus Fernsehen wie Radio wieder adäquat zuzuhören. Oftmals enthalten sind zum Beispiel auch die Abweisung von Störgeräuschen wie Rückkopplungen oder Wind und eine Ausrichtung zum besseren Zuhören einer bestimmten Geräuschquelle oder eines Gesprächspartners.

Günstige Geräte, bei denen man jedoch schon zuzahlen muss, enthalten Funktionen, die es einem auch in einem belebten Raum möglich machen, einzelnen Quellen gut zuzuhören. Ebenso laufen jene Geräte oft mit Akku statt Batterie und können einzelne Soundsignale direkt an das Hörgerät übertragen. So wird Telefonieren ermöglicht und das Hören von Musik nicht nur vereinfacht, sondern auch in der Qualität verbessert.

Schon deutlich teurere Geräte aus den diversen „Komfort“-Paketen perfektionieren die Kopplung via Bluetooth . Hiermit werden viele Hörfunktionen und besagter Komfort sogar auf ein Niveau gehoben, das selbst Menschen ohne Hörprobleme kaum erreichen. Ebenfalls sind solche Hörgeräte gegen die lautesten Umgebungen geschützt.

Die teuersten Hörgeräte zeichnen sich durch den realistischen Raumklang aus. Lautstärke sorgt für keine Qualitätseinbußen mehr und oft bringen sie eine automatische Situationserkennung mit, die ein hochwertiges Hörgefühl ermöglichen.