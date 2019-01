Das waren die Weiterbildungstrends 2018

Die Wichtigkeit der Entscheidung zur Weiterbildung

Wer sich für eine Weiterbildung entscheidet, hat in der Regel schon eine genaue oder große Vorstellung davon, wohin die Reise gehen soll: Einige bleiben ihrer Branche und Tätigkeit treu und spezialisieren sich. Andere lernen zusätzliche Fähigkeiten – beispielsweise im IT-Bereich, der heute in praktisch jedem Job zu finden ist. Wieder andere bilden sich in dem Sinne nicht weiter, sondern schulen um, da sie sich in einer neuen Branche eine bessere Zukunft erhoffen.

Es wird deutlich, dass es sich bei der Entscheidung zur Weiterbildung nicht um eine allgemeine handelt. Stattdessen stellt man praktisch eine Weiche, nach der es nur unter hohem Aufwand ein Zurück gibt – so ähnlich wie mit dem ersten Studium, allerdings in weniger kritischem Ausmaß. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung von so hoher Wichtigkeit, dass Sie Fehler besser vermeiden sollten. Aber wie? Man bräuchte eine Art Vorhersage, um zu wissen, welche Fähigkeiten besonders gefragt sind und – viel wichtiger – welche eher nicht.

Analyse zur Generierung von Wissen: Weiterbildungstrends 2018

Tatsächlich kann man Annahmen darüber treffen, welche Trends sich hinsichtlich Weiterbildungen fortsetzen, indem man sich die Trends des vergangenen Jahres anschaut. Es gibt hier sehr viele Quellen unterschiedlicher Art, wobei sich der folgende Textteil auf diese hier bezieht ( Quelle). Es handelt sich dabei um den Trendmonitor Weiterbildung, erstellt von einer Kooperation bestehend aus der HHL Leipzig Graduate School of Management, dem Stiftverband und dem E-Learning-Anbieter „Lecturio“.

Teil des Trendmonitors sind diverse Reports zu einzelnen Trends hinsichtlich Weiterbildungen. Beispielsweise wird angegeben, welche Art von Unternehmen wie viel in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Sehr interessant ist auch die Betrachtung der Branchen, die bei einer Weiterbildung im Trend liegen. Auf Seite 42 nimmt man dem Leser die Arbeit ab und sagt die Nachfrageentwicklung in den nächsten 5 Jahren voraus, aufgeteilt nach Branchen und jeweiliger Meinung aus der Erhebung.

Besonders hervor stechen hier die zwei bekannten Branchen „IT“ und „Gesundheit“. Erstere wird nach wie vor im Zuge der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung gefragt sein. Letztere zieht ihren Bedarf nach Fachkräften aus der demografischen Entwicklung bzw. dem immer weiter steigenden Pflegebedarf. Doch nicht nur diese beiden Branchen, auch die Ingenieurwissenschaften und die Soft Skills werden in Zukunft immer mehr von Bedeutung sein. Allgemein lohnenswert da in fast jeder Branche bei vielen Stellen anwendbar sind damit Weiterbildungen im Bereich IT und Soft Skills.