Die Akzeptanz von Piercings am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft

In vielen Branchen sind Piercings kein Ausschlusskriterium für Bewerber und auch auf der Wohnungssuche oder beim Kreditgespräch bei der Hausbank ist sichtbarer Piercingschmuck keine Barriere. Statistisch gesehen ist jeder Zweite gepierct, auch wenn man nicht jedes Piercing auf den ersten Blick erkennt.

Das Piercing im Bewerbungsgespräch

In der Vergangenheit war es für Bewerber mit sichtbaren Piercings und Tattoos kaum möglich, eine gehobene Position oder eine Arbeitsstelle im Kundenverkehr zu besetzen. Die Zeiten haben sich geändert und dem Piercing eine neue Position ermöglicht. Ob Ohr Tunnel oder Lippen-Piercing: In vielen Branchen stößt dieser Körperschmuck auf Akzeptanz und muss beim Bewerbungsgespräch und bei der beruflichen Tätigkeit nicht versteckt werden. Allerdings gilt die Devise, dass ein Piercing die Ausstrahlung seines Trägers betonen und elegant untermauern muss. Überdimensionale Ohrlöcher mit einem Tunnel über einem Zentimeter Durchmesser ziehen auch heute noch alle Blicke auf sich und sind nicht unbedingt förderlich, wenn man sich auf eine Position im Management, im Kundenverkehr von Banken oder in einem exklusiven Geschäft für die obere Gesellschaftsschicht bewirbt. In kreativen Berufen hingegen werden Piercings nicht anders als konventioneller Schmuck behandelt, so dass dem Job im Marketing, im jungen Modegeschäft oder auch in der Fotografie und im Eventmanagement nichts entgegen steht

Piercings - gesellschaftlich akzeptiert oder nicht?

Wohin man blickt - glitzernder Piercingschmuck prägt das Stadtbild. Die Zeiten, in denen vor allem ältere Menschen kopfschüttelnd an gepiercten Frauen und Männern vorbei liefen und sich missbilligend äußerten, sind längst vorbei. Da Piercings in der heutigen Zeit kein Phänomen der Rebellion in der Jugend sind, gehört der Körperschmuck zum Alltag. Eine glitzernde Kugel an der Lippe, ein Stab durch die Augenbraue oder ein Nasenstecker und Tunnel im Ohr werden nicht anders betrachtet als eine monumentale Halskette oder ein dickes Armband, die ebenso zu den Trends der modernen Zeit gehören. Werden Piercings dezent und mit einer eleganten Ausstrahlung getragen, fallen sie laut neuester Umfragen gar nicht mehr auf und haben ihren Status als Blickfang verloren. Das ist ein positiver Aspekt, wenn man sich daran erinnert, welche Wirkung Piercings noch vor wenigen Jahren ausgelöst haben und in welche Kategorie ihre Träger eingestuft wurden. Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass ein Ohr Tunnel ebenso wie dezente Piercings im Gesicht nicht mehr zum Anstoßpunkt werden. Die gesellschaftliche Akzeptanz zeigt sich in Krankenhäusern, in Geschäften, auf der Straße und in Edelrestaurants.