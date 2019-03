Was ist Ghostwriting?

Ein Ghostwriter ist eine Person, die als Dienstleistung für den einen Auftraggeber Texte schreibt . Meistens bewegt sich das in einem akademischen Umfeld, etwa für wissenschaftliche Aufsätze, Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten. Der rechtliche Clou dabei: Offiziell verkaufen Ghostwriter nur Musterlösungen zu Inspirationszwecken, die der Auftraggeber dann als Vorlage, quasi Literatur für seine eigene Arbeit nutzt. Daher drohen Ghostwritern drohen kaum Konsequenzen, sie arbeiten anonym und geben die Verantwortung an die Auftraggeber ab.

Rechtlich ist dies nicht zu belangen, da nur schwer zu beweisen. Welcher Student hat denn nicht von einmal die Arbeit eines Kommilitonen gelesen und sich davon inspirieren lassen?

Die Nachteile

Anders als der Student schreiben Ghostwriter Arbeiten in unterschiedlichen Fächern und sind längst nicht mit jedem Thema vertraut. Er liest sich in das Thema bei Auftragsannahme ein und weiß natürlich nicht um die Schwerpunkte des jeweiligen Seminars oder Themas allgemein Bescheid. Wie gut ihre Arbeit wirklich ist, lässt sich meist im Vorfeld nicht sagen. Es bleibt nur darauf zu vertrauen, dass der Ghostwriter eine schnelle Auffassungsgabe besitzt und natürlich kein Kommilitone auf die gleiche Idee kommt.

Preiswert ist es zudem nicht, seine Haus- oder Abschlussarbeit outzusourcen. Je nach Thema, Fach und akademischem Grad variiert der Preis. Für eine 20-seitige Hausarbeit im Bereich Geisteswissenschaften werden rund 800 Euro fällig. Für Abschluss- und Doktorarbeiten können die Kosten auf mehrere Tausend Euro steigen.

Die Vorteile

Steht ein Student vor der Wahl in den Semesterferien eine Hausarbeit zu schreiben oder stattdessen arbeiten zu gehen, so ist der Preis für den Text gar nicht so dramatisch, unter Umständen geht er sogar mit einem Plus und einer so gut wie fertigen Hausarbeit nach Hause. Auch verfügen die Ghostwriter vielleicht nicht über das gleiche Fachwissen , sind jedoch Experten im wissenschaftlichen Arbeiten. Ein Punkt, der vielen Studenten über Jahre schwer fällt.

Fazit - eine Frage (nicht nur) der Moral

Wer sich für Ghostwriting entscheidet, geht ein Risiko ein. Übernimmt er den Text 1-zu-1, macht er sich strafbar, da er mit der Plagiatserklärung am Ende jeder Arbeit unterschreibt, dass er den Text eigenständig verfasst hat. Wird der Text wie von den Agenturen postuliert nur als Vorlage genutzt, dann kann der Auftraggeber in der Grauzone davon kommen, da es sehr schwer nachzuweisen ist. Studieren muss man trotzdem alleine.