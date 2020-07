Pendeln bedeutet Stress, man ist den ganzen Tag unterwegs, wenig flexibel und es kann nicht nur die Familie oder Beziehung belasten, es belastet unter Umständen auch die Gesundheit.

Unternehmen aus der Region suchen immer stärker nach gut qualifizierten Mitarbeitern und vielleicht gerade nach Ihnen?

Es muss nicht immer New York, Rio oder Tokio sein um Karriere zu machen. Ein Versuch in der Nähe ist es in jedem Fall wert. Über verschiedenste Online Plattformen kann man auf Jobangebote in seiner Region aufmerksam werden. Ob für das Rheinland, das Tecklenburgerland oder das Münsterland , über diverse Online Plattformen findet man zahlreiche Stellenanzeigen in verschiedensten Branchen von Unternehmen aus der Region.