1. Praxiserfahrung

Ein Azubi sammelt von Tag eins an Praxiserfahrung in einem Betrieb. Ein großer Vorteil gegenüber denen, die eine rein schulische Ausbildung machen oder studieren. Schüler, die eine Ausbildung im Anschluss machen, wissen wie ein Berufsalltag abläuft, das macht sie attraktiv für andere Unternehmen.

2. Große Abwechslung

Durch den Wechsel zwischen Betrieb und Schultagen, können die Theorie, die in der Schule gelernt wird, direkt praktisch im Betrieb anwenden. Das macht das Lernen einfacher sowie praxisnaher, so dass leicht gelernt wird, wie es in der Realität aussieht.

3. Eigenes Gehalt

Durch eine feste Anstellung in einem Betrieb, bekommt der Azubi Gehalt ausgezahlt, das kann eine große Motivation sein und es macht unabhängiger.

4. Hohe Chancen auf Übernahme

Die Arbeit im Betrieb gefällt? Wenn ein Betrieb einen Azubi ausgebildet hat, wird er in der Regel großes Interesse daran haben diesen nach der Ausbildung zu übernehmen.

5. Viele Weiterbildungsmöglichkeiten

Nach der Ausbildung muss nicht Schluss sein mit dem Lernen. Eine Ausbildung bietet zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen Fachwirt oder Meister im Anschluss. Natürlich ist ein Studium danach auch nicht ausgeschlossen. Es gibt sogar die Möglichkeit berufsbegleitend zu studieren, was wiederum attraktiv ist für eine finanzielle Unabhängigkeit.

Das Interesse für eine Berufsausbildung ist geweckt? Über verschiedenste Azubi Plattformen kann man sich über Ausbildungsmöglichkeiten sowie Ausbildungsplätze informieren. Für das Münsterland gibt es sogar spezielle Informationsangebote, wo sich Betriebe im Münsterland, die diverse Ausbildungsstellen anbieten, präsentieren.