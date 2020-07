"Ein Studium, mit dem ich mich nicht festlege, sondern das mir alle Freiheiten offen lässt"

Mit 17 Jahren war sie laut eigener Aussage noch zu jung, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Deshalb reiste sie zunächst durch Asien und Australien, gewann neue Eindrücke von verschiedenstenMenschen und Kulturen – „Ich erinnere mich gerne daran zurück: In kürzester Zeit lernte ich viele Menschen und deren Charaktere kennen, sie zeigten mir neue Möglichkeiten auf. Dabei war Empathie sehr wichtig, zum ersten Mal hatte ich die Psychologie vor meinen Augen. Zurück in Deutschland entschied ich mich für die eufom Business School, diese verknüpft Psychologie mit Wirtschaft. Ich wollte ein interessantes Studium, das meinen Interessen entsprach." Nun arbeitet Barbara für das gleiche Unternehmen, in dem sie ihr Pflichtpraktikum absolvierte: „Mein Arbeitsplatz ist in der Marketingabteilung bei Esprit.“

Gespür für Menschen ist ein wichtiger Baustein im Beruf

„Während meines Auslandsaufenthalts arbeitete ich im HR-Bereich, war Account-Managerin und unterrichtete Englisch. Ich war offen für alles. Als ich zurück in Deutschland war, entschied ich mich schließlich für das eufom Studium.“ Die eufom gehört zur FOM, der größten privaten Hochschule Deutschlands. „Mir waren der Bezug zur Praxis und die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig. Die Reisen ließen mich ein besonderes Gespür für Menschen entwickeln und ich lernte andere Kulturen kennen. In meinem Beruf, wo Menschen im Mittelpunkt stehen, ist das extrem wichtig."

Bereits während des Praktikums sprach Barbara Mikac auf großen Events. Foto: privat

Arbeit ist eine Herzensangelegenheit

„Während des Praktikums wuchs ich über mich hinaus: Bei großen Events sprach ich vor mehr als 100 Menschen, eine tolle Erfahrung!“ Bei ihrer Arbeit in der Marketingabteilung konnte sie ihr Wissen aus dem eufom Studium schließlich anwenden. „So wusste ich mittlerweile beispielsweise, was Consumer Communication oder Channel Marketing ist. Im September starte ich meinen Master und wer weiß, vielleicht promoviere ich eines Tages sogar noch.“ Fest steht: Barbara Mikac nährt sich gerne mit Wissen und liebt es, sich weiterzuentwickeln. „Fortschritt ist mir unheimlich wichtig!“

Das FOM Hochschulzentrum Münster am Martin-Luther-King-Weg wurde 2016 eröffnet. Seit 2019 befindet sich hier auch das eufom Hochschulzentrum. Die 16 modernen Hörsäle und Seminarräume sind mit der neuesten Medientechnik ausgestattet. Foto: Mike Henning

