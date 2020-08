Der Begriff des „Facility Managements“

Wer sich mit dem Aufgabenkatalog eines Facility Managers befasst, wird den breiten Katalog an Aufgaben sehr rasch erkennen können. Viele Unternehmen beschäftigen hauptberuflich einen Facility Manager. Größere Unternehmen lagern diese Tätigkeit häufig auch an ein Facility Management Unternehmen aus. Man sollte den Begriff jedoch nicht anhand der Tätigkeit definieren, sondern als Ausgangspunkt die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens betrachten. Konkret gemeint bedeutet dies, dass man zum Beispiel als IT-Unternehmen für die Entwicklung und dem Vertrieb von Software verantwortlich gemacht wird, aber auf lange Sicht natürlich diese Geschäftsaktivität nur bei ordentlichem Funktionieren des Standorts ausführen kann. Der Schlüssel des Erfolges besteht dabei darin, dass das Facility Management für die Herstellung der Infrastruktur verantwortlich ist. Wenn zum Beispiel der Müll im Büro übergeht oder das Kopierpapier ausgeht, dann liegt dies im Verantwortungsbereich des Facility Managers. Diese Anforderungen an den Dienstleister wachsen ständig und variieren häufig.

Geschäftsaktivitäten langfristig durch Facility-Management sicherstellen

Die zwei oben genannten Beispiele sind nur exemplarisch zu sehen und bilden keine einhellige Meinung wieder. Genauso könnte man das Facility-Management auf andere Branchen übertragen und keinen Status Quo ableiten. Es ist logisch, dass ein IT-Unternehmen im Detail auch andere Anforderungen hat als zum Beispiel ein Betreiber eines Kinos. Die Geschäftsaktivitäten unterscheiden sich zum Teil beträchtlich. Der Schlüssel besteht darin, die Einrichtung als physischen Ort zu definieren, an dem Geschäftsaktivitäten ausgeführt werden, und Facility-Management-Pläne zu Schließlich sind die Anforderungen an die Einrichtung eines Kinos, eines Museums oder eines großen Kunsthändlers anders als jene eines IT-Unternehmens. Natürlich wird es auch bestimmte Grundbedürfnisse geben, die alle Branchen gemein haben. Jedoch unterschieden sich die Bedürfnisse eines Unternehmens im Detail. Grundbedürfnisse sind aber auch bei einem Unternehmen gleich. Hier werden keine Unterscheidungen getroffen. Das ist vergleichbar mit den Grundbedürfnissen eines Menschen. Jedes Unternehmen wird zum Beispiel ein funktionierendes Internet benötigen. Bei einem guten Facility-Management geht es darum, diese Anforderungen bestmöglich und kostengünstig zu erfüllen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereitstellung der Infrastruktur in Sachen Funktionalität des Büroumfelds oder auch der technischen Infrastruktur. In der Tat umfasst das Facility-Management eine breite Palette von Verantwortlichkeiten. Wir wollen im Anschluss typische Aufgaben eines Facility-Management Unternehmens beschreiben.

Welche Aufgaben werden im Facility-Management durchgeführt

Es gibt unterschiedliche Aufgaben, die im Rahmen des Facility-Managements durchgeführt werden müssen. Wir können jedoch nicht alle Aufgaben bis ins Detail diskutieren, da es verschiedene Organisationen gibt. Der folgende Abschnitt sollte daher nur als Auszug Gültigkeit haben. Es ist weiters zwischen den Aufgaben für ein kleines oder ein großes Unternehmen zu unterscheiden. Wenn man zum Beispiel die typischen Aufgaben eines kleinen Unternehmens (man nehme die Definition anhand einer kleinen GmbH her) heranzieht und diese aufzählt, dann lassen sich daraus auch verschiedene Aufgaben ableiten. Ein kleines Produktionsunternehmen muss Personal bereitstellen, Maschinen kaufen, Materialien einkaufen und daraus Erzeugnisse fertigen. In einem Unterschritt werden etwa unfertige und fertige Produkte erzeugt. Zum Schluss müssen die Lieferungen vorgenommen werden. Wenn die Anlage erfolgreich installiert werden soll, dann braucht es auch einen umfassenden Prozess, der die Maschinen am Laufen hält und die Mitarbeiter umsorgt. Hier ist zum Beispiel an die Sicherstellung einer Kantine zu denken. Im Falle der Bereitstellung der Produktionssicherheit geht es im weiteren Sinne um die Wartung der Maschinen. Hier sind aber nicht nur mögliche Produktionsausfälle zu bedenken, sondern auch die technisch vorgesehenen Wartungsintervalle. Viele Maschinen müssen einmal monatlich gewartet werden. Die Servicequalität und die Dienstleistung des Unternehmens werden durch das Facility-Management bereitgestellt.