Der Zehn-Minuten-Trick: So lässt sich Aufschieberitis bekämpfen

«Wenn man beim Lernen so in Instagram vertieft ist, dass man bei Netflix fünf Minuten zurückspulen muss»: Mit solchen Sprüchen teilen Studenten in der Social-Media-App Jodel unter dem Hashtag «prokrastination» ihr Leid.

Ständiges Aufschieben - an der Uni ist das keine Seltenheit. Doch wann wird Prokrastination - so der Fachbegriff für die Arbeitsstörung - eigentlich zum Problem, und wie wirkt man ihr entgegen?

Deadline vorziehen und Lerngruppen nutzen

Um gar nicht erst in Zeitnot durch Aufschieben zu kommen, lässt sich präventiv einiges tun. Man kann zum Beispiel versuchen, sich selbst auszutricksen: «Studierende können die jeweilige Deadline schon früher in ihren Kalender schreiben», rät der Autor und Zeitmanagement-Experte Martin Krengel .

Der Jodel-Jahresrückblick: Best of Münster 2018 1/85 Januar - Ist die Eisdecke dick genug? Foto: Screenshot Jodel

DB in a nutshell! Foto: Screenshot Jodel

Die Chemiker wissen wovon sie reden! Foto: Screenshot Jodel

Wie gewonnen, so zerronnen! Foto: Screenshot Jodel

Mathe-Student müsste man sein! Foto: Screenshot Jodel

Fragen über Netflix wären aber auch ok! Foto: Screenshot Jodel

Goethe hätte es nicht besser ausdrücken können! Foto: Screenshot Jodel

Hält seit dem 19. Jahrhundert! Foto: Screenshot Jodel

Netflix > Klassenarbeiten... Foto: Screenshot Jodel

So und nicht anders bekämpft man die Krankheiten! Foto: Screenshot Jodel

Clever! Foto: Screenshot Jodel

Perfektes Zusammenleben! Foto: Screenshot Jodel

Die Polizei - dein Freund und Helfer! Foto: Screenshot Jodel

„Straf-Selfie“ Foto: Screenshot Jodel

Anmachspruch 2.0 Foto: Screenshot Jodel

#omasistwirklichdiebeste Foto: Screenshot Jodel

Generation 30+ Foto: Screenshot Jodel

So ein Aufpasskind wünscht sich jeder! Fast jeder! Foto: Screenshot Jodel

Humor hat er! Foto: Screenshot Jodel

Beziehungen waren auch 2018 sehr kompliziert! Foto: Screenshot Jodel

Zaubern kann ich! Nicht! Foto: Screenshot Jodel

Peace! Foto: Screenshot Jodel

Holland ist doch auch schön! Foto: Screenshot Jodel

Kann jemand den Vorschlag an Whatsapp weitergeben? Foto: Screenshot Jodel

DB in a nutshell zum 2. Foto: Screenshot Jodel

Liebe! Foto: Screenshot Jodel

Alles muss man selbst machen! Foto: Screenshot Jodel

Guter Konter! Foto: Screenshot Jodel

Der einzige Grund, warum das nicht geht! Foto: Screenshot Jodel

Die 1Live-Moderatoren wissen, wovon sie reden! Foto: Screenshot Jodel

Auch 2018 ein Teufelsdreieck für die Münsteraner: Paderboring, die Stadt, die es nicht gibt und Osna****. Foto: Screenshot Jodel

Sie wird es schwierig im Leben haben... Foto: Screenshot Jodel

Was ein Kompliment! Foto: Screenshot Jodel

Alle gleich! Oder doch nicht? Foto: Screenshot Jodel

Mama und Papa sind die besten! Foto: Screenshot Jodel

Was ist mit Rennen? Foto: Screenshot Jodel

#justMSthings Foto: Screenshot Jodel

Auch eine coole Story! Foto: Screenshot Jodel

Passiert nur in Münster! Foto: Screenshot Jodel

Vielleicht beim nächsten Mal etwas anderes kochen.... Foto: Screenshot Jodel

:D Foto: Screenshot Jodel

Auch 2018 war in der Jodel-App wieder einiges los. Wir haben die lustigsten Jodel zusammengefasst! Foto: Screenshot Jodel

2018 schien in Münster öfter als sonst die Sonne. Gefühlt. Foto: Screenshot Jodel

War das Date Mathe-Student? Foto: Screenshot Jodel

Die Hitze 2018 traf alle hart! Foto: Screenshot Jodel

#JustMünsterThings 2.0 Foto: Screenshot Jodel

Wie sieht die Leber aus? Foto: Screenshot Jodel

Soll sie doch Treppen gehen... Foto: Screenshot Jodel

Ausweis bitte! Foto: Screenshot Jodel

Steeefaaaan! Foto: Screenshot Jodel

Dann doch besser auf 5 stehen! Foto: Screenshot Jodel

Kranplätze müssen verdichtet sein! Foto: Screenshot Jodel

„Ärzte“ in 2018! Foto: Screenshot Jodel

Lecker! Foto: Screenshot Jodel

Geht halt gar nicht! Zumindest nicht in Münster! Auch 2018 nicht! Foto: Screenshot Jodel

Ob das gut gegangen ist? Foto: Screenshot Jodel

Manchmal wünscht man sich andere Freunde! Foto: Screenshot Jodel

Der Mächtigste auf dem Send! Foto: Screenshot Jodel

Hauptsache glücklich! Foto: Screenshot Jodel

Gin - das In-Getränk 2018! Foto: Screenshot Jodel

Dezember, 11 Grad: „Schnell, ich brauche einen Glühwein!“ Foto: Screenshot Jodel

N24 geht immer! Foto: Screenshot Jodel

Laut Postillion geht auch *seidt! Foto: Screenshot Jodel

„Ich küsse deine Augen!“ Foto: Screenshot Jodel

Und dann noch Abi 1,0.... Foto: Screenshot Jodel

Wirklich komische Frage! Foto: Screenshot Jodel

Prof: „Das gibt eine 1,0!“ Foto: Screenshot Jodel

Paradoxer geht es nicht! Foto: Screenshot Jodel

Na!? Foto: Screenshot Jodel

Und sie hat es wirklich angezündet! Foto: Screenshot Jodel

Prioritäten beim Einkaufen setzen! Foto: Screenshot Jodel

Böse, aber gut! Foto: Screenshot Jodel

Das muss Liebe sein! Foto: Screenshot Jodel

Bela Rethy wollte erst Mediziner werden! Foto: Screenshot Jodel

Aber an der Siemensstraße ist alles wie immer! Foto: Screenshot Jodel

Große Lücke in der Bibel! Foto: Screenshot Jodel

Understatement geht da nicht so gut! Foto: Screenshot Jodel

Definitiv ruhiger! Aber halt auch langweiliger! Foto: Screenshot Jodel

Dafür sollte er auch drei Tassen bekommen! Foto: Screenshot Jodel

Besser als Tinder... Foto: Screenshot Jodel

Gibt es die Weine eigentlich auch auf der MS Günther? Foto: Screenshot Jodel

Störung beim Bundesliga gucken ist eines der größten Probleme der Menschheit! Foto: Screenshot Jodel

5 Monopoly-Dollar für ein alkoholfreies Bier! Foto: Screenshot Jodel

Ach Oma! Foto: Screenshot Jodel

Für 2019 muss sich da auf Münsters Weihnachtsmärkten aber etwas tun! Foto: Screenshot Jodel

Auch gemeinsames Lernen und Arbeiten kann helfen. Wer sich regelmäßig mit Kommilitonen trifft und dabei den jeweiligen Fortschritt kontrolliert, kommt gar nicht erst in die Situation, nichts zu tun. «Derjenige, der seine persönlichen Ziele nicht erreicht, gibt dann einen Kaffee für die anderen aus oder ähnliches, um einen kleinen Anreiz zu schaffen», so Krengel.

Ablenkung verhindern

Wer sich gerne von Youtube, Netflix und sozialen Medien ablenken lässt, sollte «einfach den Stecker ziehen, das Internet ausschalten und das Handy weglegen», rät der Autor. Auch Apps, die ablenkende Benachrichtigungen oder vom Nutzer eingestellte Webseiten über einen definierten Zeitraum blockieren, können helfen. Eine zusätzliche Lösung für extreme Prokrastinierer: Alle Social-Media-Apps auf dem Handy unter der Woche vom Handy löschen. Ab Montagmorgen ist der Kontakt zur Außenwelt nur noch via Messenger möglich ist.

Die besten Jodel-Erstitipps für Münster 1/28 Andere haben nur sechs oder sieben schöne Jahre... Foto: Screenshot Jodel-App

Weil es dort immer so ruhig ist und kaum Verkehr herrscht. Foto: Screenshot Jodel-App

Harald (48), 53. Semester Geschichte, gefällt das. Foto: Screenshot Jodel-App

Am besten an jedem Mittwoch! Foto: Screenshot Jodel-App

Nicht nur Petrus hasst diesen Trick... Foto: Screenshot Jodel-App

Wenn nicht, gibt es einen Eintrag ins Vorlesungsbuch! Foto: Screenshot Jodel-App

Das löscht den Durst! Foto: Screenshot Jodel-App

Für Masterstudenten gibt es sogar 20 Prozent Rabatt! Foto: Screenshot Jodel-App

Erstis in der WG aufnehmen ist immer eine gute Idee! Foto: Screenshot Jodel-App

Einstein hätte es nicht besser gewusst! Foto: Screenshot Jodel-App

Alternativ ist der Hamburger Tunnel zu empfehlen! Foto: Screenshot Jodel-App

Leider sind schon einige Studenten an der Einstiegsklausur gescheitert. Foto: Screenshot Jodel-App

Rechtzeitig anrufen, nicht dass schon alle Tische reserviert sind! Foto: Screenshot Jodel-App

Zur Not geht auch ein Ed-Hardy-Shirt. Das liegt auch voll im Trend! Foto: Screenshot Jodel-App

Handy in der Vorlesung: die Todesstrafe droht! Foto: Screenshot Jodel-App

Emojis regieren die Welt! Foto: Screenshot Jodel-App

Der Dozent freut sich und eine gute Note ist garantiert. Foto: Screenshot Jodel-App

Auch für „Grundlagen des Malens nach Zahlen“ sind die Buntstifte sehr wichtig! Foto: Screenshot Jodel-App

Gibt ja nur eine in Münster! Foto: Screenshot Jodel-App

Wenn es sogar mehrere Flaschen waren, droht eine Dreiteilung, damit man in alle Käfige passt. Foto: Screenshot Jodel-App

Also eigentlich ist ja immer schlechtes Wetter... Foto: Screenshot Jodel-App

So steigt man ganz nach oben auf der Beliebtheitsskala. Foto: Screenshot Jodel-App

Was in der 1. Woche passiert, bleibt (nicht) in der 1. Woche. Foto: Screenshot Jodel-App

Hüpf, hüpf, hüpf! Foto: Screenshot Jodel-App

Bei Aral und Shell gibt es sogar extra Studentenrabatte. Foto: Screenshot Jodel-App

Das sieht sogar Karl Lagerfeld so! Foto: Screenshot Jodel-App

Aber such dir keine BWLer oder Juristen für die Clique aus! Foto: Screenshot Jodel-App

#undbielefeldhassenwirgenauso Foto: Screenshot Jodel-App

Offline gibt es mindestens genauso viele Ablenkungsmöglichkeiten: Wohnung putzen, Wocheneinkauf, Freunde treffen. «Wer einer Aufgabe oder einer Entscheidung aus dem Wege gehen will, findet immer eine andere Beschäftigungsmöglichkeit», sagt Catrin Grobbin. Deshalb sei es wichtig, die eigenen Gründe für das Aufschiebeverhalten herauszufinden und passgenaue Lösungen zu entwickeln. Gewohnheiten zu verändern, klappt aber selten über Nacht. Es brauche die klare Entscheidung für eine Veränderung, einen guten Plan und genügend Zeit, um neue Gewohnheiten zu erarbeiten.

Rahmenbedingungen festlegen

Wichtig ist, dass sich Studierende einen festen Rahmen für ihre Uni-Tätigkeiten schaffen. «Man sollte pro Tag einen genauen Zeitpunkt, eine klare Zeitspanne und einen konkreten Ort festlegen, an dem der nächste Arbeitsschritt getan werden soll», empfiehlt Julia Haferkamp von der Prokrastinationsambulanz in Münster. Studierende machen zudem häufig den Fehler, sich in einem zu kurzen Zeitrahmen zu viel vorzunehmen. Daher rät die Psychologin: realistisch planen. «Hier kann die 50 Prozent-Regel helfen. Man sollte sich 50 Prozent von dem vornehmen, was ursprünglich geplant war. Das schützt gegen Unzufriedenheit und kann Erfolgserlebnisse schaffen.»

Wenn eine Aufgabe zu abstrakt ist und Begriffe wie Hausarbeit oder Prüfung gleich negative Gefühle hervorrufen, ist es schwer, die richtige Motivation dafür aufzubringen. Meistens kommt man aber weiter, wenn man einfach anfängt. Martin Krengel rät zum Zehn-Minuten-Trick: «Man verwendet nur zehn Minuten Zeit für eine kleine Aufgabe», zum Beispiel 200 Wörter schreiben, oder die Hälfte eines Buchkapitels lesen und in einer Mindmap zusammenfassen. Der Vorteil: Das Gehirn sei aktiviert, bleibe nach zehn Minuten bei der jeweiligen Aufgabe hängen, und es sei leichter, sich dem Thema länger zu widmen. Das Ziel ist es, kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln und sich die Aufgabe damit leichter zu machen.