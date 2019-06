Berlin (dpa/tmn) - Informatik, Mathematik und Physik parallel studieren? Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, kann ab dem Wintersemester 2019/2020 an der Humboldt-Universität zu Berlin einen neuen Bachelorstudiengang beginnen.

Für den Abschluss in «Informatik, Mathematik und Physik» besuchen die Studierenden Lehrveranstaltungen in genau diesen Fächern - später können sie sich in bestimmte Bereiche vertiefen.

Die interdisziplinäre Ausbildung dauert acht Semester und qualifiziert nach Angaben der Hochschule für Jobs im Entwicklungs- und Technologiebereich. Bewerbungen sind bis zum 15. Juli möglich.