Bielefeld (dpa/tmn) - Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Aktionen zu Berufsorientierung eingeschränkt. Einige Hochschulen bieten ihre Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler aber auch online an, wie die Initiative «Komm-mach-MINT» erklärt.

Die Initiative hat eine Übersicht für den MINT-Bereich zusammengestellt: Sie zeigt, an welchen Hochschulen sich interessierte Schülerinnen und Schüler etwa in den Oster- oder Pfingstferien im MINT-Bereich ausprobieren - und die Hochschulen so zumindest digital kennenlernen können.

Die Angebote können je nach Hochschule ganz unterschiedlich aussehen und richten sich zum Teil an Studieninteressierte, zum Teil an jüngere Mädchen und Jungen. Am besten informiert man sich direkt auf der Seite der Hochschule zum jeweiligen Ferien-Angebot, rät die Initiative.

