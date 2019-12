Hamburg (dpa/tmn) - Das Lufttrocknen ist schonender für das Haar als ein Styling mit heißer Föhnluft. An kalten Wintertagen ist das aber nicht die beste Lösung. Wer nun zum Föhn greifen muss, sollte das Haar mit etwas Pflege unterstützen.

Der Rat der Experten der Zeitschrift «Cosmopolitan» (Ausgabe Januar 2020): Vor dem Föhnen ein Produkt zum Hitzeschutz anwenden und einmal pro Woche abends zum Beispiel etwas Klettenwurzelöl in die Längen kneten. Morgens wird dieses dann ausgewaschen.

Das Extrakt aus der Klettenwurzel soll für Glanz und Geschmeidigkeit sorgen. Das Produkt findet man in Reformhäusern und Apotheken sowie in Bio-Märkten und spezialisierten Internetshops, teils auch in Drogerien.