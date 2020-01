Paris (dpa) - Die Haute-Couture-Schauen in Paris mit neuen Kollektionen für den Frühjahr/Sommer 2020 haben am Montag mit einer feministischen Vision begonnen.

«Was, wenn Frauen die Welt regierten?», ließ Maria Grazia Chiuri, die Kreativdirektorin von Christian Dior , auf einen der riesigen Wandteppiche sticken, die wie Prozessionsfahnen den Laufsteg zierten. «Gäbe es dann Gewalt?» oder «Wäre die Erde dann geschützt?» war auf anderen zu lesen.

Mit der Show-Installation hatte Chiuri die US-Künstlerin und Feministin Judy Chicago (80) beauftragt, aus den Lautsprechern erklang Musik der Isländerin Björk (54).

Chiuris Kleider sind eine Ode an die Weiblichkeit: In wehenden, bodenlangen Chiffonkleidern in Gold- und Metallic-Tönen sahen ihre Models aus wie griechische Göttinnen. Die Schauspielerinnen Sigourney Weaver und Isabelle Adjani waren die Stars der Dior-Veranstaltung.