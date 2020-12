Die passende Kleidung für Outdoor Aktivitäten – Tipps und Trends

Wenn die Temperaturen fallen, eisige Winde herrschen und es draußen trist ist, bleiben viele Menschen am liebsten in ihren vier Wänden und kuscheln sich ein. Doch gerade in der trüben und kalten Jahreszeit ist Bewegung an der frischen Luft besonders wichtig, um nicht in den Winterblues zu verfallen. Als Auslöser für unser Stimmungstief im Herbst und Winter gilt häufig der Mangel an Tageslicht. Hierbei fühlen wir uns müde, schlapp und können uns zu nichts motivieren. Um diesen Zustand entgegenzuwirken, eignen sich Aktivitäten im Freien wie lange Spaziergänge, Wanderungen, Radfahren oder Trekking ideal. Um einen Schutz vor Wind und Wetter zu bieten und den Körper vor dem Auskühlen zu bewahren, sollte man Funktionskleidung tragen. Was die Must-Haves, Tipps und Trends für Outdoor-Aktivitäten sind, verraten wir hier.

Von Aschendorff Medien