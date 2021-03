MAKEUP startet in Corona-Zeiten durch

In Zeiten, in denen Shopping in den Innenstädten schwierig und wenig ratsam ist, hat der Kosmetik-Online-Versender MAKEUP richtig durchgestartet. Rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 24h am Tag hat der Kosmetikversender unter MAKEUP geöffnet und bietet mittlerweile über 80.000 Produkte aus dem Bereich Kosmetik an, darunter zahlreiche Markenartikel. In Deutschland wie auch in 13 anderen europäischen Ländern ist es dem Anbieter von Schönheitsprodukten gelungen, anspruchsvolle Kunden mit einer Vielzahl von Schönheitsprodukten zu kleinen Preisen zu verwöhnen.

Von Aschendorff Medien