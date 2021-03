Anzug-Trends 2021 – diese Herrenanzüge sind jetzt angesagt

Laut einer Umfrage liegt die Ausgabebereitschaft für einen neuen Anzug bei 17,5 Prozent der befragten Männer bei 300 Euro und mehr. Neben der Optik spielt für viele vor allem auch die richtige Passform eine wichtige Rolle: Der Anzug muss perfekt sitzen und der Figur optimal schmeicheln. Welche Herrenanzüge in diesem Jahr im Trend liegen und zu welchen Gelegenheiten die schicke Garderobe am besten passt, verraten wir Ihnen hier.

Ein Must-Have: Anzüge in Weiß- und Cremetönen

Wer die großen Modemacher verfolgt, wird einen Trend vielleicht bereits erkannt haben: Anzüge in Weiß- und Cremetönen. Die Modelle wirken leicht, sind elegant und sorgen für einen echten Hingucker. Besonders gut lassen sie sich in den warmen Frühjahrs- und Sommermonaten tragen. Wer sich für Anzug in Creme oder Weiß entscheidet, sollte Hemd und Schuhe ebenfalls in hellen Tönen wählen, um einen harmonischen Gesamteindruck zu schaffen und harte Kontraste zu vermeiden. Ideal geeignet ist der Anzug für Dinner- und Cocktailpartys oder Geburtstagsfeiern im Freien. Auch für Hochzeiten sind Herrenanzüge in Weiß- und Cremetönen eine beliebte Option. Für das perfekte Gesamtbild sollten Sie bei Ihrer Wahl allerdings auch das Kleid der Braut sowie Einrichtung und Dekoration der Hochzeitslocation im Hinterkopf behalten.

Herrenanzüge mit Karo- und Hahnentrittmustern

Ein weiterer Trend im Jahr 2021 sind modische Modelle mit klassischen Karo- und Hahnentrittmustern – ob großflächig oder fein. Herrenanzüge mit Glencheck und Vichy setzen stilvolle Akzente und versprühen Eleganz. In Kombination mit einem Hemd, Lederschuhen und einer Krawatte lassen sie sich ideal im Beruf, zur Vernissage oder zu festlichen Anlässen tragen. Auch für die Freizeit sind die angesagten Anzüge geeignet: Mit coolen Brogue-Schnürern, einem weißen T-Shirt und einer stylischen Sonnenbrille entsteht ein lässiger und lockerer Style. Wer es schlicht mag, entscheidet sich für ein Sakko und eine Hose in dezenten Grau- und Beigetönen sowie Schwarz-Weiß. Ein wenig aufregender wirken Varianten in Rot, Orange und Grün. Auch eine gemusterte Krawatte verleiht dem Look einen besonderen Akzent.

Anzüge sportlich kombinieren

In diesem Jahr stehen spannende Kombinationen im Fokus: Herrenanzüge werden nicht mehr ausschließlich klassisch zum Hemd getragen, sondern auch zu sportlichen Oberteilen wie Hoodies und Sweatshirts kombiniert. Für den besonders lockeren und extravaganten Look eignen sich Anzüge in modernen Farben wie Hellblau, Lavendel und Mint ideal. Auch knallige Nuancen wie Gelb, Koralle und Rot sind eine passende Option. Unterstrichen wird der sportliche Style durch trendige Sneakers mit hohem Schaft, attraktiven Mustern oder einer dicken Sohle. Bei der Wahl der Accessoires eignen sich große dunkle Sonnenbrillen, Hüte sowie auch Armbanduhren gut. Für eine Extraportion Lässigkeit wählen Sie einen Anzug mit weiter Passform aus – ob Hose in Überlänge oder locker sitzendes Sakko.

Klassische Herrenanzüge für den perfekten Business-Style

Zu den Favoriten der Saison zählen ebenfalls klassische und schlichte Herrenanzüge in gedeckten Farben wie Dunkelblau und Anthrazit, die sich perfekt für Business-Styles eignen. In Verbindung mit eleganten Lederschuhen sowie einem hellblauen oder weißen Hemd sind sie die ideale Wahl für wichtige Meetings und andere Geschäftsangelegenheiten. Für einen lockeren Empfang oder Brunch darf das Business-Outfit legerer sein: Hier können Sie einen dünnen Rollkragenpullover oder schlichtes Shirt unter dem Jackett tragen und dazu eine dunkle Baumwollhose oder Jeans wählen. Schnürschuhe oder Loafer runden das Outfit ab. Dabei kann das Jackett nach Belieben offen oder geschlossen getragen werden.

Luftig und bequem: Anzüge aus Leinen

Auch Anzüge aus Leinen stehen in diesem Jahr hoch im Kurs. Mit ihrem kühlen und luftigen Material sind sie gerade für die warme Jahreszeit eine tolle Wahl. Dazu sind Anzüge aus Leinen angenehm leicht, atmungsaktiv und ermöglichen einen hohen Tragekomfort. Zu den Highlights in dieser Modesaison gehören Modelle in hellen und natürlichen Farben wie Creme, Beige und Sand. Kombinieren lassen sie sich lässig zum weißen T-Shirt, Schnürschuhe und Sonnenbrille. Wer es elegant mag, trägt den Leinenanzug zum klassischen Hemd, Weste, Krawatte, Lederschuhe und wählt ein passendes Einstecktuch. Neben verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten bietet der Anzug auch unterschiedliche Trageanlässe: Gut geeignet ist er als Hochzeitsanzug für eine Trauung am Strand. Auch bei Sommerfesten im Freien kann die Variante zum Einsatz kommen. Leinenanzüge in gedeckten Farben wie Blau und Grau wirken formeller und seriöser, sodass sie auch eine passende Wahl für Business-Looks sind.