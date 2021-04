Hamburg (dpa/tmn) - Schuhe können die Figur vorteilhafter wirken lassen. Genauso wie jedes andere Kleidungsstück sind sie in der Lage, etwas zu Langes, zu Breites, zu Kräftiges optisch zu kaschieren.

Die Stylisten der Zeitschrift «Cosmopolitan» (Mai 2021) raten zum Beispiel Frauen mit großen Füßen ab Schuhgröße 42 zu Riemchen-Sandalen. Obwohl die angesagten Modelle flach sind - und das eigentlich optisch nichts für große Füße ist - sind gerade diese Schuhe optimal. Denn die vielen Riemchen unterteilen die Füße optisch, was sie kürzer wirken lässt.

Schwellen die Füße an heißen Sommertagen an, sind außerdem flache Mules eine gute Lösung. Hier liege ein Großteil des Fußes frei, wodurch das Blut besser zirkulieren könne, so die Experten der Zeitschrift. Und da abgesehen vom Riemen dieses Pantoffel-ähnlichen Schuhs so viel Haut zu sehen ist, wirken die Beine optisch länger.

Auch Pumps mit V-Neck sind eine gute Wahl, wenn das Bein optisch gestreckt werden soll. Der vordere Teil des Schuhs ist hier nicht rund, sondern V-förmig gestaltet. Spitz zulaufende Pumps und Pointed Ballerinas - das spitz zulaufende Modell dieser Schuhart - lassen Füße zudem schmaler wirken.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-172310/2