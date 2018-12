Urlaub 2019: So buchen die Deutschen

Auch 2019 stehen die Evergreens, also beliebte Reiseländer wie Spanien, Italien, Frankreich, Österreich und Griechenland, bei den Deutschen ganz oben auf der Reise-Liste. Seit Jahren ein weiterer starker Trend: der Urlaub im eigenen Land. Rund ein Drittel der deutschen Urlauber wird den Jahresurlaub zwischen Nordseestrand und Alpenrand verbringen.

Für die Experten von Lonely Planet ist Deutschland sogar eines der Top-Reiseländer weltweit – die Bundesrepublik landete aktuell auf Platz 2 der Trendziele 2019; hinter Sri Lanka und vor exotischen Zielen wie Belize und Simbabwe. Warum? Bei uns, so Lonely Planet, treffe eben Tradition auf Vision, jedes Bundesland habe eigene Highlights und Saison sei sowieso das ganze Jahr.

Wo wird gebucht – im Reisebüro oder online?

Wohin es auch geht, ins Inland, nach Europa oder in die Ferne: Eine gute Reiseplanung ist der erste Schritt zu einem entspannten Urlaub. Nur wer frühzeitig bucht, sichert sich das Traumhotel zum Wunschtermin – und das womöglich auch noch zum Bestpreis, denn Frühbucher profitieren häufig von kräftigen Rabatten.

Bei der Reiseplanung verlassen sich viele nach wie vor auf das Reisebüro, vor allem bei aufwendigen Rundreisen oder Ferien in entlegenen beziehungsweise wenig erschlossenen Regionen. Die beliebteste Reiseform, wenn auch mit abnehmender Tendenz, ist nach wie vor die Pauschalreise – gern per Online-Buchung. Die Marktforscher von der GfK schätzen, dass spätestens 2020 die Mehrheit aller Reisen in Deutschland übers Internet gebucht wird.

Das sind die Trendziele 2019

Einige der großen Reiseveranstalter erwarten für das Jahr 2019 ein Comeback für die Türkei, Ägypten und Tunesien – Ziele, die deutsche Urlauber in den letzten Jahren eher gemieden haben. Aktuell steigen die Buchungszahlen für diese Destinationen; wohl auch, weil die Anbieter mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und einer hohen Dichte der beliebten All-inklusive-Hotels locken.

Sind neue Reiseziele in Sicht? Ja, und einige liegen gar nicht weit weg: Südosteuropäische Länder wie Albanien und Montenegro drängen auf den Markt. Ihr Plus: günstige Preise, Gastfreundschaft und (noch) kein Rummel. In Albanien warten Traumstrände wie Saranda und Ksamil auf Gäste, in Montenegro neben der Adriaküste die unberührte Natur der Nationalparks.

Auch Kreuzfahrten boomen weiter – in der Ostsee, im Mittelmeer, im Atlantik und in der Karibik. 2019 stechen weltweit 21 neue Schiffe erstmals in See. Darunter sind Riesenpötte für 6.000 Passagiere und mehr, aber auch etliche deutlich kleinere Expeditionsschiffe, die in der Arktis, Antarktis oder um die Galapagosinseln kreuzen. 2018 gingen etwa 2,3 Millionen Deutsche an Bord – diese Zahl dürfte weiter steigen.