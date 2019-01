Wie sicher ist ein Urlaub im Nahen Osten?

Dass Länder, in denen der Islam die wichtigste Religion darstellt, anders sind als die relativ freizügigen westlichen bzw. nördlichen Länder, ist klar. Darauf sollte man bzw. "frau" immer achten und die Freude an knappen Shorts, an bauchfreien Tops und insgesamt viel sichtbarem Fleisch lieber zu Hause am Badesee ausleben. Ein bisschen Feinfühligkeit sollte jeder Reisende mit im Gepäck führen und im Zweifel die Haare bedeckt halten und sich mit Schals und Gewändern aller Arten bedecken. Zu verlieren hat man dabei nichts, der Sonnenbrand ist auch kein Thema mehr, also lohnt sich dieses kleine kulturelle Zugeständnis an das Gastgeberland allemal. So stellt der Kleidungsstil ja auch einen Schutz dar, in dem man diese Länder sehr gut bereisen und kennen lernen kann.

Offizielle Warnungen ernst nehmen

Dass es in manchen Reiseländern zu inneren Verwerfungen, sogar Bürgerkriegen kommt, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Wer also plant, in ein Land im nahen Osten, wie Ägypten, Saudi Arabien, Marokko oder Israel zu reisen, sollte sich vorher gut informieren. Das Außenministerium gibt regelmäßig Warnungen heraus, die sich auf gewisse Regionen beziehen. Wer sie nicht ernst nimmt, handelt nicht gerade sinnvoll, und man sollte sich immer klar machen, dass man als Tourist auch eine interessante Zielscheibe sein kann, um Konflikte nach außen, in die Welt zu tragen, Hier lohnt sich also ein gesundes Maß an Vorsicht und Informiertheit.

Kann ich im Mahgreb Urlaub machen?

Der Maghreb mit seinen schönen Stränden, den alten, kulturell bedeutsamen Städten und Wüstenlandschaften und einer Tradition der Gastfreundschaft ist ganzjährig ein Ziel vieler Urlauber. Die Region ist insgesamt nicht als gefährlich zu bezeichnen, aber auch hier gilt: Es es lohnt sich, wenn man eine Reise in ein Land des Maghreb plant, sich in den FAQs der Reiseanbieter zu informieren, die dort etabliert sind. Ganz nebenbei ist dort auch alles Wesentliche zu erfahren, das man wissen muss über die benötigten Visa. Mit Abenteuerlust und der Neugier auf eine andere Kultur ist alles hier als anders und neu zu erleben. Nilkreuzfahrten sind zum Beispiel eine tolle Option, die Region am Fluss kennen zu lernen, aber auch sein "Home away from home" zu haben. Generell lässt sich sagen, dass jede Region "gefährlich" ist, auch die Gegend um den Münsterraner Bahnhof herum kann es sein - oder eben nicht, wenn man sich auf Ziele gut vorbereitet und sich nicht in unwägbare Situationen begibt.