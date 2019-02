«MSC Grandiosa» wird am 9. November 2019 getauft

Hamburg (dpa/tmn) - Das Kreuzfahrtschiff «MSC Grandiosa» wird am 9. November 2019 in Hamburg getauft. Das teilt MSC Cruises mit. Ursprünglich war einmal der 2. November 2019 als Termin genannt worden. Mit der «MSC Bellissima» und der «MSC Grandiosa» stellt die Reederei in diesem Jahr zwei Neubauten mit Platz für jeweils mehr als 6000 Passagiere in den Dienst. Beide Schiffe werden zunächst im westlichen Mittelmeer unterwegs sein.

Puerto Plata bekommt neues Kreuzfahrtterminal

In Puerto Plata im Norden der Dominikanischen Republik entsteht ein neues Kreuzfahrtterminal. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt laut Tourismusverband der Dominikanischen Republik unterzeichnet. Ziel ist es, dass künftig eine Million Passagiere jährlich die Nordküste erreichen. Von Januar bis Oktober 2018 verzeichneten die Behörden rund 396.000 Passagiere. Laut Medienberichten ist eine Fertigstellung des gesamten Projekts für 2020 geplant.

Bahamas-Privatinsel von MSC Cruises öffnet im November

MSC Cruises öffnet eine neue Privatinsel für Kreuzfahrtgäste in der Karibik am 9. November. Das gab die Reederei bekannt. Das «Ocean Cay MSC Marine Reserve» auf den Bahamas liegt in einem Meeresreservat, das renaturiert und von Müll gesäubert wurde. Besucher können auf der Insel schwimmen, schnorcheln und in der Sonne baden. Auch ein Labor zur Erforschung von Korallen soll entstehen.

Luxus-Kreuzfahrtschiff «Europa» soll legerer werden

Das Luxus-Kreuzfahrtschiff «Europa» soll durch einen Werftaufenthalt im Oktober 2019 moderner und legerer werden. So werde es im «Europa»-Restaurant künftig freie Platzwahl geben, kündigte Hapag-Lloyd Cruises an. Ein neues Restaurant namens «Pearls» wird Tapas und Seafood servieren. Die Gala-Abende und Kapitänsdinner sollen durch moderne Formate abgelöst werden. Einem Großteil der Passagiere sind laut Reederei die freie Platzwahl im Restaurant und eine legerere Kleiderordnung wichtig. Die «Europa» und ihre Schwester «Europa 2» gelten als die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt.