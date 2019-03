Berlin (dpa/tmn) - Die Malediven wollen die Zahl ihrer Inselresorts weiter erhöhen. Im Jahr 2019 sollen in dem Fernreiseziel insgesamt 20 neue Anlagen für Urlauber eröffnen, wie Tourismusminister Ali Waheed auf der Reisemesse ITB (7. bis 10. März) sagte.

Zwei davon haben im Februar bereits ihre Lizenz erhalten, so dass es aktuell insgesamt 147 Resorts in dem Inselstaat im Indischen Ozean gibt. Waheed zufolge soll das touristische Angebot des Landes in Zukunft massiv wachsen: 100 noch nicht genutzte Inseln sollen innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre dafür erschlossen werden, kündigte der Minister an.

Im Jahr 2018 reisten rund 1,4 Millionen Gäste auf die Malediven. Die künftigen Tourismusziele sind ehrgeizig: Das Land will diese Zahl in den kommenden fünf Jahren auf 2,5 Millionen erhöhen. Dafür wurde auch der Flughafen der Hauptstadt Malé ausgebaut. Die Zahl der deutschen Malediven-Urlauber ist 2018 ebenfalls gestiegen: Rund 117.500 Deutsche reisten an, das waren etwa fünf Prozent mehr als im Vorjahr.