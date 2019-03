Neue Radrouten durch das Ruhrgebiet

Oberhausen (dpa/tmn) - Das Ruhrgebiet können Radurlauber jetzt über 15 neue Routen kennenlernen, die sich bestimmten Themen der Region widmen. Die Tour «Stahlküche» zum Beispiel zeigt den Strukturwandel, «Landpartie» bringt Ausflügler zu Höfen und Heidelandschaften. Die Tagestouren sind zwischen 30 und 70 Kilometer lang. Ein kostenloses Tourenheft kann bei Ruhr Tourismus bestellt werden.

Kostenlos Bus und Bahn fahren in Oberbayern

In Teilen Oberbayerns können Übernachtungsgäste vom 1. April an kostenlos Zug fahren. Wer als Urlaubsgast im «Blauen Land» und im Naturpark Ammergauer Alpen zwischen Murnau und Oberammergau oder Uffing und Garmisch-Partenkirchen unterwegs ist, kann auf das Auto verzichten, wie die regionalen Tourismusverbände mitteilen. Mit einer elektronischen Gästekarte sind die Buslinien des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) schon länger kostenlos nutzbar.

Neue Suchmaschine für Pensionen in Österreich und Südtirol

Pensionen und Privatunterkünfte in Österreich und Südtirol können Urlauber jetzt über ein neues Online-Portal finden. Die Suchmaschine www.ferienpensionen.info listet nach eigenen Angaben aktuell mehr als 6300 Unterkünfte. Der Fokus der Webseite liegt auf kleinen Frühstückspensionen und Privatzimmern. Das Portal ist im November 2018 gestartet. In Zukunft sollen auch Ferienherbergen in Bayern in das Angebot aufgenommen werden.

Autokunst-Museum in Singen: Neubau öffnet im Sommer

Das MAC Museum Art & Cars in Singen am Bodensee bekommt eine zweite große Ausstellungshalle. Das sogenannte MAC2 wird mit 3000 Quadratmetern Fläche dreimal so groß wie das bereits bestehende Gebäude sein, wie Bodensee West Tourismus mitteilt. Die Eröffnung ist am Wochenende des 21. und 22. Juni 2019. Im MAC1 sind vor allem Kunstwerke der klassischen Moderne zu sehen. Größere Installationen, Video- und Lichtkunst sollen im Neubau Platz finden. Das MAC zeigt seit 2013 sowohl Oldtimer als auch Kunst.

San Francisco: Ausstellung zu Andy Warhol

Das San Francisco Museum of Modern Art widmet Andy Warhol (1928-1987) eine große Retrospektive. Die Ausstellung «Andy Warhol - From A to B and Back Again» lässt vom 19. Mai bis 2. September 2019 die Karriere des berühmten Pop-Art-Künstlers auf drei Etagen Revue passieren. Zu sehen sind rund 300 Werke.