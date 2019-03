Rollstuhlgerechtes Schiff MS «Viola» fährt ab Mai auf dem Rhein

Mit der MS «Viola» fährt ab Mai ein Kreuzfahrtschiff mit 34 rollstuhlgerechten Kabinen für Phoenix Reisen auf dem Rhein. Die Kabinen verfügen etwa über besonders breite Türen, befahrbare Duschen und unterfahrbare Waschbecken, teilt der Bonner Veranstalter mit. Das Schiff bietet 80 Personen Platz, mitreisende Begleiter können in eigenen Kabinen schlafen. Das barrierefreie und behindertengerechte Schiff war nach Auskunft des Veranstalters lange für das Niederländische Rote Kreuz unterwegs. Es wurde komplett saniert. Reisen sind ab dem 15. März buchbar.

Hurtigruten-Schiff stellt MS «Lofoten» 2021 außer Dienst

Bergen (dpa/tmn) - Die Reederei Hurtigruten wird in der Saison 2020 das letzte Mal die MS «Lofoten» einsetzen. Das mit aktuell 55 Jahren ältesten Schiff der Flotte wird am 2. Januar 2021 in Bergen den Dienst beenden, berichtet Hurtigruten. Bis dahin wird es noch die zwölftägige Postschiffroute an Norwegens Westküste absolvieren. Die MS «Lofoten» steht seit 2001 unter Denkmalschutz.

MSC Cruises bestellt vier neue Luxus-Kreuzfahrtschiffe

Die Reederei MSC hat Verträge für vier neue Luxus-Kreuzfahrtschiffe unterschrieben. Sie steigt damit ab 2023 neu in dieses Segment ein, bisher hat sie mit dem «MSC Yacht Club» den Premium-Markt bedient. Dieses «Schiff im Schiff»-Konzept umfasst einen exklusiven Bereich für Suitengäste. Die vier neuen Schiffe aus der Fincantieri-Werft werden jeweils 481 Gäste-Suiten haben, teilt das Unternehmen mit. Das erste soll im Frühjahr 2023 ausgeliefert werden, die weiteren drei Schiffe jährlich bis 2026 folgen. Vorverträge für die Schiffe waren bereits im Oktober 2018 geschlossen worden. MSC und Fincantieri wollten gemeinsam eine exklusive Schiffsklasse entwickeln.

Tui Cruises läuft 2020/21 erstmals Südafrika und Namibia an

Erstmals wird ein Schiff von Tui Cruises Ziele in Südafrika und Namibia anlaufen. Die zweiwöchigen Reisen mit der «Mein Schiff Herz» starten und enden von November 2020 bis März 2021 in Kapstadt. Weitere Ziele sind die Häfen Port Elizabeth und Walvis Bay in Namibia, wie die Reederei mitteilt. Die «Mein Schiff Herz» bietet Platz für 1912 Passagiere.

Im Reisepreis sind für jeden Passagier drei Landausflüge inklusive, die Tui Cruises veranstaltet. Diese verteilen sich über alle Anlauftage, die Kapazitäten pro Tag sind aber limitiert. Alle Gäste können jeden der Ausflüge buchen, erklärte die Reederei. Trotzdem könne es dazu kommen, nicht an einem Wunschtags-Ausflug zu machen, wenn an diesem bereits die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist.