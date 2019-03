Die Tricks der Reiseportale: So schützen Sie sich vor den Preisfallen

Grundsätzlich lässt sich mit der Buchung über ein Reiseportal durchaus Geld sparen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn sich der Kunde mit der üblichen Arbeitsweise der Anbieter auskennt. So dürfte den Allerwenigsten bewusst sein, dass nicht alle Kunden, die sich für dieselbe Reise interessieren, am Ende auch den gleichen Preis zahlen.

Das liegt daran, dass Reiseportale mit sogenannten „personalisierten Preisen“ arbeiten. Um diese zu ermitteln, werden Daten wie zum Beispiel das Alter des Kunden, das Geschlecht, der Wohnort, die Interessen oder sogar der ausgeübte Beruf hinzugezogen. Es wird ebenfalls erkannt, über welches Gerät die Suche durchgeführt wird. Auch hierbei werden Rückschlüsse auf den gesellschaftlichen Status des Suchenden gezogen.

So hat das Informationsportal netztip.de 13 bekannte Reiseportale genau unter die Lupe genommen und die drei empfehlenswertesten Anbieter ermittelt. Auch die Verfahrensweise im Hinblick auf den Kundenservice wurde dabei genau untersucht.

Preisdiskriminierung ist gängige Praxis

Die Preisdiskriminierung durch Datenerhebungen ist möglich, da der Kunde in seinem Internetbrowser die bereits erwähnten Angaben hinterlässt, wenn er sich durch das Netz bewegt. Aber nicht nur Reiseportale verwenden die Verbraucherdaten auf diese Weise, auch bei vielen anderen Internet-Shops und Onlineportalen ist dies gängige Praxis. Der einzige Grund: die Gewinnsteigerung des Anbieters.

Eine andere Art der Datenerhebung erfolgt über sogenannte Algorithmen . Dabei handelt es sich um vom Anbieter eingesetzte Berechnungsverfahren. Über diese lässt sich etwa erkennen, ob sich viele Kunden eine bestimmte Reise im Internet vermehrt angeschaut haben. Dies lässt ein hohes Interesse bei den Suchenden vermuten, worauf das Reiseportal ebenfalls mit einem erhöhten Preis reagiert. Flaut das Interesse an der Reise wieder ab, verringert sich auch der Preis wieder.

Kann sich der Verbraucher vor Preisdiskriminierung schützen?

Niemand ist der Datensammlung im Internet völlig schutzlos ausgeliefert. Wer Reisen bucht oder andere Dienstleitungen und Produkte „unerkannt“ erwerben möchte, sollte folgendermaßen vorgehen: Bei der Suche empfiehlt es sich, immer den „InkognitoModus“ des Browsers zu verwenden. Damit wird das Setzen von Cookies verhindert und der Anbieter kann die Daten schwer zurückverfolgen.

Wer nicht den Inkognitomodus verwenden möchte, sollte nach jedem Suchlauf sämtliche Cookies aus dem Verlauf entfernen. So können Reiseportale nicht erkennen, ob der Kunde bereits schon einmal nach genau derselben Reise recherchiert hat.

Vorsicht bei Versicherungsangeboten auf Reiseportalen

Wer seinen Pauschalurlaub über ein Reiseportal bucht, bekommt meist auch gleich die „passende“ Versicherung dazu angeboten. Das kann eine Auslandskrankenversicherung sein, eine Reiserücktritts- oder auch eine Gepäckversicherung. Bevor sich Kunden jedoch für eine solche Versicherung entscheiden, sollten sie sich immer genau die Konditionen durchlesen.

Versicherungsverträge sind in der Regel für den Laien schwer verständlich verfasst. Hier ist also besondere Vorsicht geboten: Wer eine Versicherung bucht, ohne sich über sämtliche Vor- und Nachteile im Klaren zu sein, den ereilt das böse Erwachen oftmals beim Eintreten des Versicherungsfalls.

Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung empfiehlt sich außerdem ausschließlich bei Reisen im oberen Preissegment. Doch auch hier bekommt der verhinderte Urlauber in der Regel nicht den vollen Betrag zurückerstattet. Je früher der Rücktritt von der Reise erfolgt, desto höher ist in der Regel auch die Rückvergütung an den Kunden. Hier lohnt sich vor Versicherungsabschluss immer ein Blick in die Allgemeinen Reisebedingungen des Anbieters.

Wer seine Reise nicht ohne Versicherungsschutz antreten möchte, findet bei unabhängigen Versicherungen das passende Angebot. Auch die Stiftung Warentest hat sich in der Ausgabe 03/2018 mit diesem Thema beschäftigt.