Yoga-Festival am Arlberg

Yoga mitten in der Natur erleben: Beim 4. Mountain Yoga Festival in Österreich gibt es Sessions vor der Bergkulisse. Das Festival findet in St. Anton am Arlberg vom 5. bis zum 8. September statt, informiert der Tourismusverband. Unter dem Motto «Kraftquelle Wasser» können Interessierte an vier Tagen unterschiedliche Yoga-Stile und Levels ausprobieren. Neben Unterricht von internationaler Lehrer gibt es ein Rahmenprogramm - etwa mit Wanderungen, Workshops und Vorträgen. Der Festival-Pass für vier Tage Programm kostet ohne Unterkunft 235 Euro pro Person.

Dem Fluss Enns folgen

Mit dem Kajak oder Schlauchboot entlang der Enns paddeln: Hierfür gibt es eine neue Flusswander-Tour . Sie ist in fünf Etappen unterteilt - los geht es im Salzburger Ort Mandling. Insgesamt 90 Kilometer ist die Strecke lang, informiert der Tourismusverband Schladming-Dachstein. Wer die Tour planen will, findet auf der Webseite Angaben zu Zu- und Ausstiegen, Sehenswürdigkeiten am Ufer, Übernachtungsmöglichkeiten sowie zum Verleih und Transfer.

Ultra-Trail durch Kitzbüheler Alpen

Ausdauer ist Pflicht beim Ultra-Trail durch die Kitzbüheler Alpen . Die Teilnehmer müssen bei dem längsten Ultra Trail Österreichs auf markierten Wanderwegen quer durch die Berge laufen. Start ist in Fieberbrunn, die Strecke verläuft entlang von Flüssen und Seen bis nach Pillerseetal. Über 100 Meilen - also 166 Kilometer - und 9600 Höhenmeter legen die Läufer insgesamt beim KAT100 Miles zurück. Das Event findet vom 08. bis zum 10. August statt, informiert das Tourismusbüro Kitzbüheler Alpen. Es gibt die Möglichkeit, sich die Strecke als Zweierteam aufzuteilen sowie Trails, die sich für Kinder eignen. Aber auch Zuschauer, die die Sportler nur anfeuern, sind willkommen.