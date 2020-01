Neuschnee hat in vielen Skiorten die Bedingungen verbessert

München (dpa/tmn) - Wintersportler können sich in Deutschland vor allem in den Alpen über bessere Bedingungen als vor einer Woche freuen. Zuletzt habe es bis in die Tallagen geschneit, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Auch mehr Lifte seien in Betrieb gegangen.

Die Mittelgebirge wollen ebenfalls Skifahrer und Snowboarder begrüßen. Allerdings wartet zum Beispiel der Harz weiterhin auf Schnee - für die Region sind für Anfang Februar milde Temperaturen und Regen vorausgesagt. «Wir sind natürlich nicht glücklich darüber, dass wir kaum Schnee haben», sagt die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands (HTV), Carola Schmidt . «Urlauber, die kurzfristig zum Skifahren kommen wollen, bleiben in diesem Winter bisher aus.»

Wer Schneesicherheit und Pistenvergnügen sucht, ist derzeit in Tirol und anderen Skiregionen Österreichs gut aufgehoben. «Der Skizirkus dreht sich», so der VDS mit Blick auf die österreichischen Gebiete. Die Pisten seien überwiegend sehr gut befahrbar und Talabfahrten offen. In der Schweiz seien die Pistenbedingungen durchweg gut, der Großteil der Liftanlagen dort sei geöffnet. Frankreich biete konstante Verhältnisse, ebenso Südtirol.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 50 120 0 Zugspitze 212 210 - Reit im Winkl 32 100 83 Fellhorn-Kanzelwand 10 105 17,5 Nebelhornbahn Oberstdorf 5 110 17,5 Feldberg / Schwarzwald 10 24 43 Skiliftkarussell Winterberg 30 35 -

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 60 120 12,8 Bad Gastein / Ski amade 50 140 16,2 Kitzsteinhorn Kaprun 30 180 2 Saalbach Hinterglemm Leogang 40 120 11,2 Kitzbühel - Kirchberg 54 83 6 Planai - Schladming - Ski amade 70 110 - Ischgl 50 140 25,3 Mayrhofen - Zillertal 5 80 - Tux - Finkenberg 45 235 14 Sölden 136 322 - Lech Zürs am Arlberg 115 140 25 Silvretta Montafon 30 130 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 22 78 6 Zermatt 64 145 8 Davos Klosters 67 144 54 4 Vallées 29 180 2

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 30 100 1 Ortler Skiarena 80 270 - Kronplatz 60 130 5

Schneehöhen in Frankreich: