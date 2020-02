Rostock (dpa/tmn) - Das zweite Kreuzfahrtschiff von Aida Cruises mit Flüssiggasantrieb (LNG), die « Aida Cosma », wird in der Wintersaison 2021/22 am Persischen Golf unterwegs sein. Die Reisen beginnen wahlweise in Dubai oder Abu Dhabi, teilte die Reederei mit.

In ihrer Premierensaison im Sommer 2021 fährt die «Aida Cosma» - wie bereits bekannt - von Kiel aus nach Norwegen und in die Ostsee.

Die «Aida Cosma» mit 2600 Kabinen ist ein Schwesterschiff der «Aida Nova», dem ersten Kreuzfahrtschiff mit LNG-Antrieb überhaupt. Ein drittes LNG-Schiff der Reederei soll im Jahr 2023 in See stechen. Flüssiggas ist weniger umweltschädlich als Schweröl.

Die «Aida Cosma» wird über 17 Restaurants und 23 Bars verfügen. Neu sind das «Beach House» mit leichten sommerlichen Speisen und das «Mamma Mia» mit italienischer Küche. Am Heck des Schiffs wird sich ein Funpark mit Kinderpool und Doppelwasserrutsche befinden. Erstmals gibt es auf dem Sportaußendeck eine Boulderwand.