Auswandern nach Australien - Wege und Möglichkeiten

Wege, um in Australien leben zu können

Wenn es um jenes "andere Ende der Welt" geht, gehört Australien zu den beliebtesten Zielen für Auswanderer. Das Land ist wirtschaftlich stark, hat eine gute Infrastruktur und kommt Europäern kulturell entgegen. Dennoch sollten Sie den Entschluss, dauerhaft dort zu wohnen, nicht leichtfertig fassen. Bedenken Sie bitte, dass Sie in einem ungewohnten Klima mit verdrehten Jahreszeiten leben müssen. Außerdem sind die Lebenshaltungskosten dortzulande höher und in sozialen Dingen ist vieles anders als in Deutschland. Um all das zu bewältigen, sollten Sie die englische Sprache beherrschen und vor allem, sich rechtzeitig um einen Job kümmern. Ohne ihn werden Sie in Australien kaum überleben können. Es sei denn, Sie sind Rentner bzw. bestreiten aus anderweitigen Quellen Ihren Lebensunterhalt. Um für Australien ein Visum und das dauerhafte Aufenthaltsrecht (Permanent Residency) zu erhalten gibt es grundsätzlich drei Wege: Entweder Sie beantragen es im Rahmen einer Familienzusammenführung, wollen im Land investieren (Business Skills Visum) oder bitten um ein Arbeitsvisum für Fachkräfte .

Möglichkeiten, ein Arbeitsvisum zu erhalten

Sind Sie im besten Alter und wollen dauerhaft in Australien arbeiten und wohnen, bietet Ihnen die dortige Regierung eine breitgefächerte Palette von Visamöglichkeiten an. Zugegebenermaßen ist das System auf den ersten Blick kaum zu durchschauen. Umfangreiche Informationen und Beratung dazu finden Sie beispielsweise bei visapath.de. Hier erfahren Sie, welche der Möglichkeiten für Sie am ehesten infrage kommt. Unterteilt werden die Visavarianten in drei größere Komplexe:

Im Ersten bieten Ihnen die Behörden dauerhafte Visa an, ohne ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorweisen zu müssen. Die Variante ist geeignet, wenn Sie einen Beruf haben, für den in ganz Australien, in einzelnen Bundesstaaten bzw. Regionen ein erhöhter Bedarf besteht. Etwa für medizinisches Personal, IT-Spezialisten oder Handwerker .

Der zweite Komplex umfasst Visa, die Sie im Falle eines konkreten Jobangebotes bekommen. Diese Einreisegenehmigungen sind in der Regel auf vier bis fünf Jahre begrenzt, dürfen danach aber verlängert werden. Im Rahmen des ersten und zweiten Komplexes können Ihre Familienmitglieder denselben Visa-Status erhalten.

Im dritten Komplex, der eine ganze Reihe kurzfristiger Arbeitsvisa enthält, ist das leider nicht möglich.

Umzug nach Australien - was muss geklärt sein?

Bevor Sie nach Australien übersiedeln, muss klar sein, welches Visum sie beantragen. Ob und wo Ihr Beruf im Land gefragt ist, kann sich von Jahr zu ändern. Sie erfahren das aus der Skilled Occupation List (SOL) der Behörde für Immigration und Grenzsicherheit oder fragen andere Fachexperten für diesen Bereich. Ebenso wäre von Vorteil, Sie beauftragen einen australischen Makler, Ihnen eine Bleibe für die erste Zeit zu besorgen. Später können Sie vor Ort weitersuchen und vielleicht sogar eine Wohnung bzw. ein Haus kaufen . Wollen Sie Ihren gesamten Hausrat mitnehmen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an eine Spedition. Die kennt alle diesbezüglichen Bestimmungen, mietet Schiffscontainer und erledigt notwendige Formalitäten. Im Land angekommen, gibt es ebenfalls eine Menge Dinge zu erledigen. Zu den wichtigsten gehört der Abschluss einer Krankenversicherung, die Einrichtung eines Bankkontos und nicht zuletzt das Besorgen einer File Tax Number.