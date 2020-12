So macht Wandern auch im Spätherbst Spaß

Die Tage werden kürzer

Besonders nach der Umstellung auf die Winterzeit enden die Tage zeitig. Die Sonne geht bereits vor 17 Uhr unter, was besonders im Wald gefährlich wird. Schon in der Dämmerung lässt sich schnell eine Wurzel übersehen, die einen schmerzhaften Unfall verursachen kann. Das Wetter ist im Herbst oft noch recht stabil. Allerdings zeigt sich der November wechselhafter. Hier gilt es, ausreichenden Regen- und Windschutz im Wandergepäck mitzuführen. Manchmal ist es bereits recht kalt, was gerade im November auch zu Schneefällen führen kann.

Wichtig sind die richtigen Wanderschuhe, welche nicht nur für trockene Füße eine entscheidende Bedeutung haben. Gerade auf einem manchmal matschigen Untergrund ist guter Grip wichtig. Hinzukommt, dass erste Nachtfröste eventuell Reif abgelagert haben. Die Kleidung spielt im Herbst eine wichtige Rolle. Ideal ist der Zwiebel-Look, bei dem Wanderer schnell etwas ausziehen können, wenn es mittags wärmer wird. Auf der anderen Seite kann es am Morgen noch kühl sein, zum Sonnenuntergang fehlen schnell die wärmenden Sonnenstrahlen. Hoodies Nike halten nicht nur warm, ihre Kapuze wärmt gleichzeitig am Kopf und schützt die Ohren vor unangenehmen Wind. Das weiche Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Eingenähte Taschen geben Platz für Schlüssel oder das Handy. Besonders bei Outdoor-Aktivitäten ist ein Hoody ein beliebtes Kleidungsstück.

Ansonsten sollte im Herbst immer mit einem Regenschauer gerechnet werden. Eine Regenjacke ist da oft praktischer als ein Regenschirm. Ist es am Morgen oder Abend schon recht frisch, ist die Mitnahme von Handschuhen sinnvoll.

Tourenplanung

Sowohl Wandergebiet als auch Wanderroute sollten sorgsam geplant werden . Im Gebirge kann es schon früh im Herbst erste Schneefälle geben. Bei Regen können Gebirgsbäche zu reißenden Flüssen werden. Feuchtigkeit spielt auch für den Untergrund eine Rolle. Geht es über felsigen Untergrund, kann Feuchtigkeit die Trittsicherheit negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall überfriert die Feuchtigkeit in der Nacht. Ein Ausrutschen kann je nach Gelände gefährlich werden. Geht es auf einen Bergkamm, muss der rechtzeitige Abstieg geplant werden. Wenn dieser im Schatten der Berge geschieht, wird es schnell dunkel und die Orientierung schwierig. Bei der Länge der Tour muss beachtet werden, dass es früher dunkel wird. Besonders bei wechselhaftem Wetter ist eine einfache Wanderung sicherer. Hügelland und Ebenen bieten reizvolle Ziele, die auch abseits der Berge fantastische Erlebnisse ermöglichen .

Zur vorteilhaften Ausrüstung beim Wandern gehört eine Sonnenbrille, die gegen die tief stehende Sonne schützt. Trekkingstöcke geben zusätzlich Halt, besonders auf rutschigem Gelände. Nicht unterschätzen sollten Wanderer den schnellen Einbruch der Dunkelheit. Hier hilft eine Taschenlampe, die über gute Batterien verfügen sollte. Mit einer Stirnlampe bleiben die Hände frei, was bei schwierigem Gelände hilfreich ist.

Wichtig ist auch die Verpflegung. In den Bergen sind viele Hütten schon geschlossen. Deshalb müssen die Öffnungszeiten geprüft werden, um entsprechend Proviant zu planen und mitzunehmen. Generell ist wichtig, für die Wanderung ausreichend Getränke dabeizuhaben. Wasser oder Tee sind allgemein besser als gesüßte Drinks.