Urlaubszeit während Corona – warum nichts Neues lernen?

Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer, Reisewarnungen und verschärfte Einreiseregeln für Touristen: Möchte man während der weltweiten Corona-Pandemie Urlaub machen, muss man sich auf wesentliche Änderungen einstellen. Statt Wellnessurlaub im Spa oder Bräunen am Meer die freien Tage zuhause verbringen? Für die meisten eine wenig verlockende Aussicht. Erschwerend kommt hinzu, genehmigter Urlaub kann nicht zurückgegeben werden . Doch es gibt noch Alternativen. Eine davon ist der Urlaub auf dem Wasser.

Zwar ist er nicht immer zwingend erforderlich, eröffnet einem aber mehr Perspektiven. Die Rede ist vom Bootführerschein. Diesen kann man bei einer Bootsfahrschule machen. Mit ihm steigen die Möglichkeiten, den Urlaub im Inland zu machen und zum Beispiel an die Ostsee reisen zu können .

Wann und wo braucht man einen Bootsführerschein?

Bevor man seinen Urlaub an der Müritz oder einem anderen Gewässer plant, sollte man sich erkundigen, ob man einen Bootführerschein benötigt. Je nachdem, wo und mit welcher Art Boot man fahren möchte, wird in verschiedene Führerscheine unterschieden. Möchte man zum Beispiel auf einem schwimmenden Hausboot oder auf einer Yacht Urlaub machen, ist dafür in der Regel kein Führerschein erforderlich. Das gilt jedoch nur auf deutschen Bundeswasserstraßen. Auf vielen Binnenschifffahrtsstraßen reicht eine sogenannte Charterbescheinigung, die aus einer 3stündigen Einweisung durch den Bootsvermieter besteht.

Welchen Bootsführerschein brauche ich?

Wo und mit welchem Gefährt man segeln oder fahren möchte, ist entscheidend, denn Bootsführerschein ist nicht gleich Bootsführerschein. Unsere Übersicht zeigt, wie man den geeigneten Führerschein findet.

Motorboot im Binnenbereich fahren:

Berlin und Brandenburg ab 1 PS, Rhein ab mehr als 5 PS: Sportsbootführerschein Binnen/Motor (SBF-Binnen) bei einer Bootslänge unter 15 m

Boote ab 15 PS im restlichen Land: Sportsbootführerschein Binnen/Motor (SBF-Binnen)

Mit dem SBF-Binnen kann man Fahrzeuge mit einer Länge über alles ohne Ruder und Bugspriet von unter 15 bis 20 Metern fahren.

Motorboot überall fahren:

In internationalen Küstengewässern bei Motorbooten über 15 PS: Sportbootführerschein See (SBF-See)

Auf der See segeln oder Motorboot fahren:

Überall dort, wo die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung gilt, wird der Sportbootführerschein See (SBF-See) als Mindestvoraussetzung angesehen. Die amtliche Fahrerlaubnis zum Führen von motorisierten Segel- und Freizeitbooten gilt unabhängig von der Rumpflänge des Bootes.

Einige Vercharterer von Segel- oder Motoryachten möchten sich versicherungsrechtlich absichern und verlangen die Vorlage des nächsthöheren Sportküstenschifferscheins (SKS). Um diesen absolvieren zu können, muss zunächst der Sportbootführerschein See erworben werden. Darüber hinaus müssen 300 gesegelte Seemeilen auf Yachten in Küstengewässern nachgewiesen werden.

Wer Yachten mit Motor und Segelboote in küstennahen Seegewässern (Meere bis 30 sm sowie Ost- und Nordsee, Kanal, Bristolkanal, Irische und Schottische See, Mittel­meer und Schwar­zes Meer) führen möchte, braucht die nächsthöhere Erweiterung – den Sportseeschifferschein (SSS).

Auf Jollen und kleinen Segelbooten segeln:

Für diese Fälle gibt es keine bundesweit geregelte Führerscheinpflicht. Laut landesrechtlicher Regelungen muss in folgenden Bundesländern ein Führerschein nachgewiesen werden: