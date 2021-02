Kairo (dpa) - Archäologen haben in Ägypten erneut Überreste einerrund 5000 Jahre alten Brauerei entdeckt - den Forschern zufolge wohldie größte Bier-Produktionsstätte ihrer Zeit. Mit jedem Sud seien inder antiken Stadt Abidus mehr als 22.000 Liter hergestellt worden,erklärte Matthew Adams von der New York University, der die Missionleitet. «Der Maßstab der Produktion in Abidus war größer als allesandere seiner Zeit», schreibt sein Team zu der Entdeckung.

Dass die alten Ägypter viel Bier tranken, ist bekannt. In der Antikediente der Gerstensaft als Getränk für nahezu die gesamte Bevölkerungund glich einem Grundnahrungsmittel wie Brot. Das Bier wurde auseiner Mischung aus Wasser und Gerste hergestellt, die erwärmt wurdeund dann gärte. Die Mischung wurde teils mit Fruchtsaft-Konzentratengewürzt, gefiltert und als dickflüssiges, süßes Getränk gereicht.Auch Arbeitern am Bau der Pyramiden standen täglich mehrere Krüge zu.

Im Nildelta wurden bei Ausgrabungen bereits mehrere Brauereien ausdem vierten Jahrtausend vor Christus entdeckt. Die besonders hohenProduktionsmengen in Abidus dürften mit den königlichen Konsumentendort zusammenhängen: Es handle sich um die erste bekannte Brauereifür Ägyptens Könige, schreiben die Archäologen . Sie falle in die Zeitvon König Narmer, der um 3000 vor Christus regierte. Sie habe ineiner heiligen Gegend gelegen - in unmittelbarer Nähe befinden sichberühmte Grabanlagen für Könige der ägyptischen Frühzeit.

Dem Antikenministerium zufolge hatte die Anlage eine Größe von 20 mal2,5 Metern. In jedem von acht Bereichen hätten sich 40 Beckenbefunden, um darin Wasser und Gerste zu erhitzen. Dem Team um Adamszufolge könnte die Brauerei vor allem für königliche Rituale an denGrabstätten in Betrieb gewesen sein. So diente Bier auch alsOpfergabe für die Götter und wurde neben seiner Funktion alsNahrungsmittel auch bei religiösen Zeremonien und Festen konsumiert.

