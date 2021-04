Schweiz: Weltweit längster Baumwipfelpfad soll im Juni aufmachen

Laax (dpa/tmn) - Im Schweizer Kanton Graubünden soll im Juni der nach Angaben der Region Flims-Laax-Falera längste Baumwipfelpfad der Welt eröffnen. Auf einer Länge von eineinhalb Kilometern führt der Weg über vier Plattformen von Laax-Murschetg nach Laax Dorf. Infotafeln vermitteln Wissen über Pflanzen und Tiere. Von einem 37 hohen Turm führt eine Rutsche hinab. Der Pfad ist mit Rollstuhl und Kinderwagen befahrbar (www.flimslaax.com).

Veranstalter: DER Touristik verlängert Flexpaket

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Bei DER Touristik können Urlauber auch weiterhin flexibel stornierbaren Urlaub gegen Aufpreis buchen. Das Flexpaket wurde bis auf weiteres verlängert und gilt nun für Abreisen bis zum 30. April 2022, wie der Veranstalter mitteilt. Wer den Tarif wählt, kann seine Buchung bis 14 Tage vor Abreise gebührenfrei umbuchen oder stornieren. Der Aufschlag beträgt 59 Euro pro Buchung, für eine vierköpfige Familie also 14,75 Euro pro Person. Das Flexpaket ist für Flugpauschalreisen, Hotels und Rundreisen mit Dertour, ITS, Jahn Reisen und Meiers Weltreisen buchbar.

Norwegian Cruise Line streicht viele Sommer-Kreuzfahrten

Miami (dpa/tmn) - Norwegian Cruise Line hat zahlreiche für diesen Sommer geplante Kreuzfahrten abgesagt. Dies betrifft alle Reisen der «Norwegian Bliss» und «Pride of America» bis 31. Juli, der «Norwegian Getaway» bis 2. September, der «Norwegian Dawn», «Spirit» und «Star» bis 30. September, der «Norwegian Sun» bis 7. Oktober, der «Norwegian Escape» bis 10. Oktober, der «Norwegian Breakaway» bis 17. Oktober und der «Norwegian Gem» vom 29. Oktober bis 17. November. Vom September an sollen die «Norwegian Epic» und «Norwegian Getaway» wieder auf mehreren Kreuzfahrten in Mittelmeer unterwegs sein. Die «Norwegian Jade» wird schon ab 25. Juli von Piräus aus rund um die griechischen Inseln fahren - nur mit geimpften Passagieren.

