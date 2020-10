Georgiens Bordschomi und die Wässerchen der Aristokraten

Bordschomi

Reisezeit: Die Wandersaison dauert von Mai, wenn die Rhododendren blühen, bis Ende Oktober, wenn das Laub der Wälder bunt gefärbt ist. Im Hochsommer ist es im Kaukasus oft sehr heiß.

Anreise: Von Deutschland fliegen normalerweise verschiedene Airlines nach Tiflis oder Kutaissi. Von Tiflis fahren Züge in vier bis fünf Stunden nach Bordschomi. An der U-Bahn-Station Didube startet zudem jede Stunde eine Marschrutka, der georgische Minibus.

Wandern: Im Nationalpark sind zwölf Wanderwege markiert, vom eineinhalbstündigen Lehrpfad bis zu mehrtägigen Touren. Eine Karte kann man im Nationalparkzentrum kaufen. Dort sind auch Mountainbikes und Pferde zu mieten. Wer einen englischsprachigen Guide engagieren will, sollte ihn vorab buchen.

Übernachtung: Die vier Wanderhütten haben jeweils zwölf Schlafplätze in Stockbetten, sie kosten umgerechnet rund sechs Euro und können per Telefon (+995 577 640 444), Mail (gaga_mumladze@yahoo.com) oder Facebook gebucht werden. Man muss Isomatte und Schlafsack mitnehmen - und eine kleine Axt, um das Feuerholz zu spalten. Isomatte und Schlafsack können im Nationalparkszentrum gemietet werden, genauso wie ein Zelt. Eine Axt kauft man günstig in Läden in Bordschomi.

Informationen: www.gnta.ge, www.nationalparks.ge/en/main