Auf in die Einsamkeit oder nach Å

Fugging (dpa/tmn) - Nicht jeder Ortsname ist so klangvoll wie Rio de Janeiro. Manche wecken anzügliche Assoziationen, falsche Hoffnung oder sind denkbar kurz. Und manch einer dieser kuriosen Flecken lohnt sich sogar als Reiseziel.

Sie hatten genug: Aus Fucking wurde Fugging

Irgendwann hatten sie in dem kleinen Ort in Oberösterreich die Nase gestrichen voll. Vom nächtlichen Schilderklau und von britischen Bustouristen, die nur in den winzigen Weiler reisten, um vor dem Ortsschild für ein paar Fotos zu posieren. «Fucking» stand dort.

Mochte der Name seit 1070 belegt sein und auf den Adelsmann Adalpert von Vucckingen zurückgehen - ganz egal. Durch den Beschluss des Gemeinderates vom 17. November 2020 wurde Fucking zum 1. Januar 2021 kurzerhand in Fugging umbenannt. Nur kann es weiterhin vorkommen, dass Fremde sich ins Dorf verirren, nicht auf der Suche nach Fucking, sondern nach dem anderen Fugging. Das liegt in Niederösterreich, im Bezirk St. Pölten-Land, rund 250 Kilometer weiter östlich.

Endgültig Schluss: In Å enden alle Wege

Im norwegischen Alphabet folgen auf die 26 Schriftzeichen noch Æ, Ø und - ganz am Ende - das Å. In Å auf den Lofoten wartet daher kein Anfang, wie beim A in unserem Alphabet, sondern ein Abschluss: Die Europastraße 10 endet hier, unspektakulär an einem Parkplatz. Rund 100 Einwohner leben permanent in Å - vom Dorschfang ab Januar und von Touristen in der sommerlichen Hauptsaison im Juli und August.

Die Europastraße 10 bietet Stoff für ein großartiges Roadmovie, sie führt über zehn Brücken und durch zwölf Tunnel. Wer an der Ostsee in Luleå beginnt und in Å ankommt, ist 880 Kilometer gereist.

Fernweh: Brasilien, Kalifornien, Weitewelt

Von Brasilia, Hauptstadt von Brasilien, bis zur kalifornischen Hauptstadt Sacramento dauert die Flugreise mindestens 20 Stunden. In Schleswig-Holstein sind es nur fünf Minuten - zu Fuß.

Brasilien und Kalifornien sind benachbarte Ortsteile von Schönberg im Kreis Plön. Den Erzählungen nach ist der Name Kalifornien an der Ostseeküste einem Fischer zu verdanken. Um 1735 soll der Mann dort Wrackteile eines gestrandeten Segelbootes entdeckt haben. Die morsche Schiffsplanke mit der Aufschrift «California» - mutmaßlich der Name des Schiffes - nagelte er an seine Haustüre. Das rief einen Nachbarn auf den Plan: Brasilien nannte der Mann fortan seine Kate. Daraus entwickelten sich die beiden Schönberger Strandabschnitte .

Es sind nicht die einzigen ungewöhnlichen Orts- und Straßennamen in dem Bundesland zwischen Nordsee und Ostsee. Auf der Halbinsel Nordstrand liegt England. Nach Russland biegt man in Holzdorf ab. Dann wären da Schweden, Kamerun, Bali, Sibirien und Grönland - hoch im Norden geht es in die weite Welt hinaus. Folgerichtig ist daher ein Ort namens Weitewelt - in der Gemeinde Seedorf.

Hauptsache Ruhe: Ensamheten in Schweden

Wer mit Google Earth die Einsamkeit sucht, der wird in der Provinz Västerbotten in Schweden fündig. Zugegeben, man muss das schwedische Wort eingeben: Ensamhet. So landet der Nutzer bei Ensamheten, irgendwo im Nirgendwo zwischen Norsjö und Lycksele.

Ensamheten haben auch wir, sagen sie in der 5900 Einwohner zählenden Gemeinde Storuman , gut 150 Kilometer südwestlich. Diese Einsamkeit ist nur zehn Kilometer vom Ortszentrum Storuman entfernt und damit nicht so ganz abgeschieden: Ensamheten hat acht Einwohner, ein Dutzend Häuser und ist Heimat einer besonderen Sportlerin: Elfmal zwischen 1999 und 2014 errang Heidi Andersson den Weltmeistertitel im Armbrytning (Armwrestling). Dazu kamen etliche Silber- und Bronzemedaillen bei weiteren Wettbewerben.

